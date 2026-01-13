Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ su sinoć uhapsili četiri strana državljanina iz Kosova i Srbije, osumnjičena za krivična djela krađa i teška krađa, izvršena u protekla 24 časa na teritoriji Bara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,, Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode kosovske državljane G.R. (24) i A.D. (25) zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa, na štetu jednog fizičkog lica. Oni su, kako se sumnja, 12. januara na teritoriji Bara otuđili vozilo koje je bilo parkirano u blizini jednog ugostiteljskog objekta, a zatim ga prodali na otpadu sekundarnih sirovina u Ulcinju", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Osumnjičeni su sinoć, od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, shodno lokalnoj potjernici, locirani i privedeni policiji u Baru. Takođe, policija je sinoć u Ulcinju pronašla otuđeno vozilo, koje je vraćeno vlasniku.

,,Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, policijski službenici su lišili slobode državljane Srbije Dž.A. (23) i S.S. (27) zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa, na štetu jednog prodajnog objekta. Oni se sumnjiče da su jutros, nakon ponoći, upotrebom podesnog sredstva, obili vrata objekta i otuđili više komada bezalkoholnog pića. Policijski službenici su u kratkom roku identifikovali ova lica, a zatim ih locirali prilikom bjekstva u naselju Šušanj", zaključuju iz UP.