Danas je u Podgorici, nakon višemjesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, lociran i u taktički preciznoj akciji lišili slobode člana jedne visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi sa teritorije Crne Gore – A.M. (37).

On je bio u višegodišnjem bjekstvu, a potraživao se zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u produženom trajanju, saopštili su iz UP.

Naime, sumnja se da je Aleksandar Marković 2. novembra 2022. godine oko 00.20 časova u ulici Serdara Jola Piletića, upotrebom zapaljive tečnosti i podesnog sredstva, izazvao požar na putničkom motornom vozilu marke „Range Rover“ nikšićkih registarskih oznaka. Ovom prilikom na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta.

Osim toga, sumnja se da je isto lice 23. novembra 2022. godine oko 01.50 časova, zajedno sa licem F.Đ., učestvovao u aktiviranju eksplozivne naprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Bulevaru Džordža Vašingtona, usljed čije je detonacije došlo do oštećenja na pomenutom objektu, kao i na nekoliko objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini, saopštila je policija.



Preduzimajući konkretne ciljane, koordinisane aktivnosti i višemjesečni operativni rad, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica locirali su ovo lice i lišili ga slobode nakon tri godine bjekstva, te će on uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku.



