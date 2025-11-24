Na aerodromu Podgorica, na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali ruskog državljanina M.G. (34).

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ su preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju prekograničnog kriminala, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali ruskog državljanina M.G. (34), saopštili su iz UP.

Provjerama podataka o ovom licu u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog djela ubistvo.



M.G. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju utvrđivanja ekstradicionog pritvora.