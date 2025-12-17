Stotinama kilometara udaljen od gusto naseljene kineske obale, oštra krivina jedne udaljene himalajske rijeke trebalo bi da postane središte jednog od najambicioznijih, ali i najkontroverznijih – infrastrukturnih projekata koje je Kina ikada pokrenula.

Izvor: Youtube/ The Wall Street Journal/Printscreen

Na tom mjestu planira se izgradnja hidroenergetskog sistema vrednog 168 milijardi dolara, koji bi trebalo da proizvodi više električne energije nego bilo koji drugi takav sistem na svijetu - ogroman dobitak za Kinu dok se ubrzano kreće ka budućnosti u kojoj će električna vozila dominirati njenim putevima, a energetski zahtjevni modeli vještačke inteligencije se takmičiti sa međunarodnim rivalima.

Poziv Si Đinpinga na ubrzanje projekta

Kineski lider Si Đinping pozvao je da se projekat "snažno, sistematski i efikasno unapredi" tokom svoje rijetke posjete Tibetu ranije ove godine, regionu u kojem Peking nastavlja da pojačava kontrolu u ime ekonomskog rasta i stabilnosti.

Inženjerski podvig na Tibetu

Stručnjaci navode da će hidroenergetski sistem, koji se gradi na donjem toku reke Jarlung Cangpo u Tibetu, predstavljati inženjerski podvig kakav do sada nije viđen. Korišćenjem visinske razlike od oko 2.000 metara, kroz probijanje tunela kroz planine, Kina će moći da iskoristi moć jedne od najvećih rijeka u regionu poznatom kao "azijska vodena kula", u trenutku kada vlade širom sveta sve više pažnje posvećuju bezbednosti vodnih resursa.

Klimatski ciljevi i ekološki rizici

Projekat bi mogao da pomogne globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, jer bi omogućio Kini, trenutno najvećem svetskom emiteru ugljen-dioksida, da se postepeno odvikne od energije dobijene sagorijevanjem uglja. Međutim, njegova izgradnja mogla bi da poremeti rijedak i netaknut ekosistem, kao i domove starosjedelačkih zajednica.

Zabrinutost nizvodno u Indiji i Bangladešu

Desetine miliona ljudi nizvodno, u Indiji i Bangladešu, zavise od ove rijeke, a stručnjaci upozoravaju da potencijalni uticaj na ekosistem – uključujući ribarstvo i poljoprivredu, još uvijek nije dovoljno istražen.

Mediji u Indiji već su projekat nazvali potencijalnom "vodnom bombom", a njegova blizina sporne kinesko-indijske granice nosi rizik da postane nova tačka sukoba u dugotrajnom teritorijalnom sporu između dvije nuklearne sile.

Projekat obavijen tajnama

Uprkos svemu, projekat je obavijen velom tajne, što dodatno produbljuje pitanja o planu koji pokazuje ogromne tehničke sposobnosti Kine i njenu težnju ka čistoj energiji, ali i manjak transparentnosti – čak i kada je riječ o projektu sa potencijalno dalekosežnim posledicama.

Nagovještaji o dizajnu projekta, do kojih je CNN došao analizom zvaničnih i naučnih izvještaja, kao i dostupnih otvorenih izvora, ukazuju na složen sistem koji bi mogao da obuhvati brane i rezervoare duž reke Jarlung Cangpo, kao i niz podzemnih hidroelektrana povezanih tunelima, kroz koje bi se energija dobijala preusmjeravanjem dijela toka rijeke niz strmu visinsku razliku.

Upozorenja stručnjaka

"Ovo je najsloženiji i najinovativniji sistem brana koji je planeta ikada vidjela“, rekao je Brajan Ajler, direktor Programa za energiju, vodu i održivost u vašingtonskom think-tanku Stimson Center. "Ali istovremeno, ovo je i najrizičniji i potencijalno najopasniji projekat."

Odgovor kineskih vlasti

Kina se sa tim ne slaže. U saopštenju za CNN, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je projekat „prošao decenije detaljnih istraživanja“ i da su primijenjene "temeljne mere inženjerske bezbijednosti i ekološke zaštite kako bi se osiguralo da ne dođe do negativnog uticaja nizvodno“.

Obećanja o transparentnosti

Ministarstvo je dodalo da je Kina "od početne pripreme i zvaničnog pokretanja projekta uvijek održavala transparentnost relevantnih informacija i otvorene kanale komunikacije sa nizvodnim zemljama“, kao i da će „kako projekat bude napredovao, dijeliti neophodne informacije sa međunarodnom zajednicom i jačati saradnju sa nizvodnim državama“.

Cilj projekta je, kako se navodi, "ubrzavanje razvoja čiste energije, unapređenje lokalnog životnog standarda i aktivno suočavanje sa klimatskim promjenama".

Širi bezbjednosni kontekst

Međutim, Peking možda ima i druge prioritete. Ovaj infrastrukturni poduhvat dolazi u trenutku kada Si Đinping nastoji da ojača nacionalnu bezbijednost – ne samo obezbjeđivanjem energetskih resursa, već i pojačavanjem kontrole duž spornih granica i u regionima sa etničkim manjinama.

Infrastruktura kao strateški alat

"Ako povežete tačke kineskog infrastrukturnog razvoja na Himalajima, posebno u oblastima gdje Kina graniči sa Indijom duž Tibeta, vidjećete da su ti projekti strateški pozicionirani", rekao je Riši Gupta iz Instituta za politiku Azijskog društva u Nju Delhiju.

"Projekat se uklapa u širi kineski cilj korišćenja prirodnih resursa za učvršćivanje kontrole nad ključnim regionima poput Tibeta i njegovih granica."

(CNN/Mondo)