Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici NCB Interpol-a Podgorica uz asistenciju policijskih službenika Republike Albanije i angažovanje Posebne jedinice policije realizovali su danas, iz Grčke u Crnu Goru, ekstradiciju crnogorskih državljana Đorđija Đukića (26) i Stevana Kraljevića (35) članova visokorangirane kriminalne grupe, za kojima je Crna Gora raspisala crvenu međunarodnu potjernicu.





Službenici policije u Grčkoj, su prethodno, u julu ove godine, postupajući po međunarodnim potjernicama NCB Interpola Podgorica, u Atini locirali i lišili slobode pomenuta lica, koja su se u Grčkoj skrivala pod lažnim identitetom i koristila lažne isprave.

Za licem S.K. iz Podgorice, raspisana je međunarodna potjernica na osnovu tri naredbe Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se vode zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja, navode iz policije.

Za licem Đ.Đ. iz Podgorice, raspisana je međunarodna potjernica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa.

Imenovani su danas sprovedeni Osnovnom i Višem sudu u Podgorici na dalju nadležnost i postupanje, zaključili su iz UP.