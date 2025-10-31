Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar” su na putu Božaj-Tuzi, zatekli četiri strana državljanina koja su ilegalno ušla u Crnu Goru.

Preduzimajući intenzivne aktivnosti usmjerene na otkrivanje i suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, kao i na suzbijanje ilegalnih migracija, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar” su vršeći nadzor u očekivanim rejonima prelaska državne granice, na putu Božaj-Tuzi, zatekli četiri strana državljanina koja su ilegalno ušla u Crnu Goru, saopštili su iz UP.

Četiri lica koja su kasnije identifikovana kao B.L. (34), M.L. (32) i Sh.L. (32) iz Nepala i M.Y. (25) iz Gane su, kako se sumnja, prešli državnu granicu zaobilazeći granični prelaz, a koristeći šumske staze, nakon čega su stigli u Crnu Goru, gdje su zaustavljeni od strane patrole granične policije.



Kroz dalju kriminalističku obradu utvrđeno je da je M.Y. dao određeni novčani iznos licu B.L. kako bi ga ilegalnim putem prebacio u Crnu Goru, zaobilazeći granične prelaze, a zatim mu dalje organizovao transport prema Bosni i Hercegovini.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom džavnom tužilaštvu u Podgorici B.L. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, zaključili su iz policije.