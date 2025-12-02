“Sjećam se da je kod Vas dolazio Brđanin da Vas moli da ne procesuirate jedan predmet, tiče se budvanake grupe. Tužilac Čađenović je vodio taj predmet."

Bivši šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Dragan Radonjić kazao je danas da je bivši direktor Uprave policije Zoran Brđanin svojevremeno tražio od nekadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da ne procesuiraju osobe iz budvanske grupe koji su bliski škaljarskom klanu, piše Pobjeda.

On je to rekao u nastavku svjedočenja u postupku protiv Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića te suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Katnić je pitao svjedoka Radonjića da li se sjeća šta je zatraženo na sastanku koji je sazvao tadašnji premijer Dritan Abazović i čime je Abazović zaprijetio ukoliko se ne postupi po njegovim uputima. On je naglasio da nakon tog sastanka od SDT tada zatraženo da se ne procesuira budvanska grupa – ogranak šklajarskog klana.

“Sjećam se da je kod Vas dolazio Brđanin da Vas moli da ne procesuirate jedan predmet, tiče se budvanake grupe. Tužilac Čađenović je vodio taj predmet. Brđanin je došao kod Vas a prethodno na pozive Dejana Kneževića, da ne procesuiramo taj predmet i da će se policija ograditi od nas ako procesuiramo i reći da nema dokaza”, pojasnio je Katnić.

Radonjić mu je odgovorio kako mu je tužilac tada prenio da mu je Brđanin rekao da će, ukoliko nastavi sa procesuiranjem ovih osoba direktor policije Brđanin i njegov pomoćnik Knežević biti smijenjeni.

“Ja nijesam prisustvovao tim sastancima”, naveo je on.

Katnić je potom precizirao da se radi o predmetu budvanskog ogranka škaljarskog klana, čiji su navodni pripadnici braća Kažanegra, Marko Ljubiša Kan i drugi.

“Sudija za istragu je uveo mjere tajnog nadzora. Na njima je bio Blažo Rađenović, član URA-e”, podvukao je bivši GST.

Katnić je sudu predložio da povodom ovih navoda kao svjedoka sasluša Zorana Brđanina.

“Predlažem da sud kao dokaz provede i komunikacinu sa korisnikom F16 i Božovićem iz Opštine Budva a koja glasi: “Vidi ove p…dogovorili ovdje i mi (misli na DF), nećemo glasati ni za jednu odluku dok se Katnić ne smijeni”, citirao je Katnić.

Radonjić je na pitanje Katnića naveo da je prvi put za Petra Lazovića čuo od službenika Vladana Lazovića, a kada je preko njega dostavio informaciju o jednom pripadniku kriminalne grupe. Istakao je da su u kontinuitetu preduzimali mjere u radnje protiv kavačkog klana.

“Ne mogu se sjetiti jesmo li i kada smo dobili informaciju da se Radoje Zvicer vratio u Crnu Goru nakon ranjavanja u Ukrajini. Nismo postupali jer nismo imali konkretno djelo, ali su rađeni pretresi u cilju pronalaženja nečega što bi dovelo do hapšenja”, kazao je Radonjić.

On je dodao da nijedan podatak SPO, Policije i međunarodnih partnera nije postojao koji bi ukazao da eventualno Zoran Lazović radi za Zvicera.

“Koliko me sjećanje služi, Zvicer se iz Ukrajine nakon ranjavanja vratio. To je bilo godinu dana prije nego je Skaj pao. Da ne bude da SDT i SPO tada nije ništa radilo, jer to tužilac pokušava da predstavi”, ukazao je sudu optuženi Čađenović.

Podsjetimo, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnog miljea.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni, suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalaca iz Beograda, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.