Izvor: YouTube/Amoureuse.delanature

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, navodni pripadnici barskog ogranka "škaljarskog klana", pet godina se nalaze u istražnom pritvoru u zatvoru u Ukrajini.

Nadležni organi Ukrajine u tom sudskom postupku, po kojem se osumnjičeni pet godina nalaze u pritvoru, još nisu donijeli presudu.

Optužnica protiv srpskih državljana Milana Brankovića i Petra Jovanovića i crnogorskih državljana Emila Tuzovića i Stefana Đukića upućena je Pečerskom okružnom sudu u proljeće 2021.

Evropski sud za ljudska prava je 25. septembra 2025. godine donio odluku u slučaju "Jovanović i drugi protiv Ukrajine", u kojoj je utvrdio kršenje člana 5. stav 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava.Evropski sud je naložio Vladi Ukrajine da isplati 11,7 hiljada eura odštete na ime Stefana Đukića, Milana Brankovića i Petra Jovanovića.

"Službenici Themisa u Strasbourgu jednoglasno su zaključili da je pritvor trojice podnosilaca pritužbi bio pretjeran i primijetili nedostatak individualne procjene i korištenje "krhkog i ponavljajućeg opravdanja" prilikom produženja njihovih preventivnih mjera" objavio je Detectiv info.

Time je Evropski sud utvrdio da im je pritvorom koji traje pet godina povrijeđeno pravo.