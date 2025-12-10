SDT tvrdi da je ta odluka suda bila nezakonita.

"Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbe na rješenja sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, kojim rješenjima je okrivljenim R. U. i V. I. ukinut pritvor i određeno da se okrivljeni imaju odmah pustiti na slobodu. Stavom IV dispozitiva rješenja određeno je da žalba ne zadržava izvršenje rješenja. Specijalno državno tužilaštvo žalbama u bitnom osporava zakonitost pobijanog rješenja, u dijelu pravne pouke u stavu IV dispozitiva, kojim je određeno da žalba ne zadržava izvršenje rješenja, u bitnom navodeći da je u tom dijelu odluka sudije za istragu u suprotnosti sa odredbom čl. 416 Zakonika o krivičnom postupku, kojom je propisano da se podnošenjem žalbe na rješenje, odlaže izvršenje rješenja, ako ovim zakonikom nije drugačije određeno, dok sa druge strane odredba čl. 178 Zakonika o krivičnom postupku, ne propisuje da žalba na rješenje sudije za istragu o ukidanju pritvora ne zadržava izvršenje rješenja", saopštila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Cjeneći žalbene navode, krivično vijeće je, kako je kazala, najprije pošlo od toga da je okrivljenima određen pritvor po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 2 ZKP-a, a potom i produžen u istrazi za još dva mjeseca po istom pritvorskom osnovu.

"Prema tome, kako su u toku istrage saslušani u svojstvu svjedoka lica radi čijeg saslušanja je okrivljenima i određen pritvor, to su prestali razlozi za dalje trajanje pritvora po navedenom pritvorskom osnovu, što je konstatovalo i Specijalno državno tužilaštvo u aktu Kti-S. br. 23/25 od 05.12.2025. godine. S tim u vezi, odredbom čl. 175 st. 2 ZKP – a, propisano je da će se pritvor ukinuti čim se obezbjede dokazi, koje zakonsko određenje je u skladu sa principom lične slobode predviđenim čl. 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja garantuje pravo na slobodu i sigurnost ličnosti, dok je čl. 174 st. 3 ZKP – a, propisano da će se pritvor u toku cijelog postupka ukinuti čim prestanu razlozi na osnovu kojih je bio određen. Dakle, saslušanjem imenovanih svjedoka otklonjena je opasnost od uticaja na svjedoke, čime je prestao i procesno - pravni osnov za daljim držanjem okrivljenih u pritvoru, pa je shodno tome, krivično vanraspravo vijeće ovog suda stava da su pravilne i zakonite odluke sudija za istragu kojim je ukinut pritvor okrivljenim i isiti pušteni na slobodu", piše u saopštenju.

Štaviše, dodaje Vukmirović, u slučaju prestanka okolnosti zbog kojih je pritvor određen, na tužilaštvu stoji obaveza da reaguje i inicira ukidanje pritvora, čak i u situaciji ako to nije eksplicitno traženo od strane odbrane, jer bi dalje zadržavanje okrivljenog u pritvoru bez opravdanog razloga bilo nezakonito, prenose Vijesti.

"Prema tome, iako se u žalbi insistira na tome da ne stoji određenje u stavu IV dispozitiva, da žalba ne zadržava izvršenje, vijeće ističe da se radi o procesnom pitanju, koje se ne tiče merituma odluke o privoru, niti je od uticaja na zakonitost odluke, zbog čega vijeće nalazi da su žalbeni navodi u tom pravcu lišeni osnova, pa je odlučilo kao u dispozitivu rješenja, odnosno odbilo žalbe SDT-a kao neosnovane", piše u saopštenju.