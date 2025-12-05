Odluku da se Uboviću i Ivanoviću ukine pritvor donijele su sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša i Goran Šćepanović, zaključivši da je nakon saslušanja svjedoka pred Specijalnim državnim tužilaštvom "prestao da postoji pritvorski osnov".

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je nezakonita odluka Višeg suda u Podgorici da pusti na slobodu okrivljene Ranka Ubovića i Vlada Ivanovića.

Oni su u saopštenju naveli da su sudije za istragu Višeg suda u Podgorici danas, u 13.30 i 13.50 časova, donijeli rješenja Kris br. 170/25 i Kris br. 153/25, kojima su, na predlog branioca, kojem se protivilo Specijalno državno tužilaštvo, ukinuli pritvor Uboviću i vanoviću.

"A istovremeno nezakonito odredili i da se okrivljeni imaju 'odmah pustiti na slobodu' i da 'žalba ne zadržava izvršenje rješenja'", piše u saopštenju SDT-a.

Oni su pojasnili da je nezakonito puštanje na slobodu okrivljenih, po rješenjima koja nijesu stupila na pravnu snagu jer su dostavljena Specijalnom državnom tužilaštvu danas, u 13,45 i 14,55 časova, a koje prema čl.414 st.1 i čl.415 Zakonika o krivičnom postupku, ima pravo da izjavi žalbu u roku od tri dana.

"Naime, činjenica je da je u čl.178 Zakonika o krivičnom postupku, između ostalog određeno i da u toku istrage sudija za istragu može, na predlog okrivljenog i njegovog branioca, a nakon što zatraži mišljenje državnog tužioca, rješenjem okrivljenom ukinuti pritvor. Međutim, takvo rješenje se ne može izvršiti prije pravosnažnosti, niti se okrivljeni po njemu može odmah pustiti na slobodu, jer je, prema čl.416 Zakonika o krivičnom postupku, određeno da podnošenje žalbe na rješenje odlaže izvršenje rješenja protiv kojeg je izjavljena žalba, ako procesnim zakonikom nije drugačije određeno, a u čl.178 Zakonika o krivičnom postupku, na koji su se i pozvale sudije za istragu pri odlučivanju, nije drugačije određeno", piše u saopštenju.

Izmjenama Zakona o krivičnom postupku 2015. godine zakonodavac je unio izmjenu odredbe, kojom je u članu 416 jasno precizirano "da podnošenjem žalbe na rješenje, odlaže se izvršenje rješenja protiv kojeg je izjavljena žalba". O žalbi na rješenje Višeg suda da se okrivljeni puste iz pritvora trebalo je da odlučuje drugostepeni sud odnosno Apelacioni sud, koje rješenjem može odbaciti žalbu SDT-a kao neblagovremenu ili kao nedozvoljenu, odbiti je kao neosnovanu ili uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti...

Odluku da se Uboviću i Ivanoviću ukine pritvor donijele su sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša i Goran Šćepanović, zaključivši da je nakon saslušanja svjedoka pred Specijalnim državnim tužilaštvom "prestao da postoji pritvorski osnov".

Istragom u tom predmetu, pored Ubovića i Ivanovića, obuhvaćeni su i Veselin kovačević, Aleksandar Mijajlović i bivši policijski funkcioner Zoran Lazović, kao i kompanije Bemax i Master Inženjering.

"Sudije za istragu Višeg suda u Podgorici su, odlučujući po predlogu branilaca okrivljenih V.I. i R.U., donijele rješenja kojima su navedenim okrivljenima ukinule pritvor. Okrivljenim V.I. i R.U. je prethodno pritvor određen zbog opasnosti uticaja na svjedoke. Kako su svjedoci u toku istrage saslušani pred SDT-om, to su sudije za istragu našle da je pritvorski osnov prestao da postoji", saopštila je Ivana Vukmirović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici.

Vlasnik kompanije "Master inženjering" Vlado Ivanović, po nalogu SDT-a uhapšen je 10. oktobra ove godine, zbog sumnje da je pet stanova u podgoričkom “Master kvartu”, koje je kupio odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, ostavio upisane na njegovu firmu kako bi prikrio da pripadaju bjeguncu iz Kotora.

Po nalogu SDT-a, 17 dana kasnije uhapšeni su biznismen Ranko Ubović i njegov poslovni partner Veselin Kovačević.

Dan nakon toga, u istom predmetu, u SDT-u su saslušani pritvorenici Zoran Lazović i Aleksandar Mijajlović, koji su obuhvaćeni istragom.

Specijalni tužioci sumnjiče tu petorku da su učinili više krivičnih djela pranje novca - u slučaju stanova vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Master kvartu, kao i Bemaksovih stanova u zgradi “Perla” u Budvi, kako pišu u Vijestima.