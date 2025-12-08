Ročište za kontrolu optužnice koju je Secijalno državno tužilaštvo podiglo protiv kriminalne grupe koju je, tvrde oni, formirao Nikšićanin Radomir Boban Baćović, zakazano je za sjutra u Višem sudu pred vijećem sudije Vesne Kovačević.

Osim Baćovića, optužnica je podignuta i protiv Igora Vujoševića, Alena Kurine, Miloša Lalevića, Damira Frljučkića i Vjekoslava Lambulića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a neki od njih i da su, kao saizvršioci, izvršili tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je, u 2015. godini, organizovao okrivljeni Baćović.

,,Njeni pripadnici su postali ostali okrivljeni i nepoznata lica, sa ciljem da se bavi vršenjem krivičnih djela ubistvo, teško ubistvo, otmica, neovlašćena proizvodnja, državnje i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca i drugih za koja se može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Turskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji i drugim zemljama Evrope, kao i to što su okrivljeni, kao pripadnici kriminalne organizacije, u tri navrata, u periodu od 23. septembra do 22. decembra 2020. godine, radi prodaje, kupili marihuanu u Albaniji, radi prodaje je unijeli u Crnu Goru i prenijeli je preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, kako bi je, preko Hrvatske, prenijeli radi prodaje i prodali u Mađarskoj",saopšteno je ranije iz SDT, kako prenosi Dan.