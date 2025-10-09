Kako se navodi u saopštenju SDT-a nakon završene istrage, Specijalnom odjeljenju Vušeg suda predali su optužnicu protiv Baćovića, Igora Vujoševića, Alena Kurine, Miloša Lalevića, Damira Frljučkića i Vjekoslava Lambulića.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je optužnicu protiv kriminalne grupe koju je, prema mišljenju tužilaštva formirao Radomir Boban Baćović. Kako se navodi u saopštenju SDT-a nakon završene istrage, Specijalnom odjeljenju Vušeg suda predali su optužnicu protiv Baćovića, Igora Vujoševića, Alena Kurine, Miloša Lalevića, Damira Frljučkića i Vjekoslava Lambulića.

“Optužnica je podignuta zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenih R.B., I.V., A,K., M.L. i D.F. i zbog osnovane sumnje da su, kao saizvršioci, izvršili tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv okrivljenog V.L., zbog osnovane sumnje da je izvršio i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, u saizvršilaštvu”, navodi se u saopštenju SDT.

Podsjećaju da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije koju je, u 2015. godini, organizovao okrivljeni Baćović:

“Čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i nepoznata lica, sa ciljem da se bavi vršenjem krivičnih djela ubistvo, teško ubistvo, otmica, neovlašćena proizvodnja, državnje i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca i drugih za koja se može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Turskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji i drugim zemljama Evrope, kao i to što su okrivljeni, kao pripadnici kriminalne organizacije, u tri navrata, u periodu od 23. septembra do 22. decembra 2020. godine, radi prodaje, kupili opojnu drogu marihuanu u Albaniji, radi prodaje je unijeli u Crnu Goru i prenijeli je preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, kako bi je, preko Hrvatske, prenijeli radi prodaje i prodali u Mađarskoj”, saopšteno je iz SDT.