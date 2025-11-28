Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo suđenje Radoju Zviceru i drugim optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića koje je izvršeno u oktobru 2020. godine u Spužu.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Postupak vodi sudija Nikola Boričić, članovi sudskog vijeća su i sudija Veljko Radovanović i sudija Ivan Perović. Optužnicu zastupa specijalni tužilac Zoran Vučinić. U sudnici su danas bili prisutni i predstavnici oštećenih porodica i to Mirsada Spahić i Nusret Hodžić, prenosi Dan.

Razlog odlaganja je to što je advokat Matija Bulatović, koji zastupa optuženog Stevana Kraljevića nedavno angažovan kao advokat po izboru. Sud je dužan da mu uruči spise predmeta kako bi se sa istima upoznao. Advokat Bulatović je zatražio i da sud od Ministrastva pravde nabavi dopis po kojem bi se utvrdilo da li je Kraljević iz Grčke izručen kako bi mu se sudilo i za ovo krivično djelo, jer on je obuhvaćen istragom u još nekoliko postupaka.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić sudu je rekao da je Kraljević izručen na osnovu potjernica koje su raspisane za tri postupka, među kojima je i ovaj.

Takođe, advokati iz redova odbrane su ukazali da u spisima predmeta nemaju "SYK" komunikaciju koja je navedena prema optužnici kao dokaz u ovom postupku i zatražili da im sud istu i dostavi. Advokat Srđan Lješković je kazao da odbrana nema "SYK" komunikaciju koju su, kako SDT navodi, ostvarili optuženi Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, navodi Dan.

Advokat Miloš Vuksanović se sudu obratio zahtjevom da optuženom Bojanu Bešoviću sud ukine pritvor i isti zamjeni mjerom nadzora, kućnim pritvorom. Advokat Vuksanović je ukazao da se Bešović nalazi dvije i po godine u pritvoru.

Sudija Nikola Boričić je zatim advokatu kazao da je u toku postupak o odlučinavnju povodom jemstva koje je predato za Bešovića.

Advokat Vuksanović je na to sudiji ukazao na izuzetno spor proces povodom odlučivanja za jemstva, u kojima prođe i po godinu dana, prenosi Dan.

"Da sam na njegovom mjestu ja bih jemstvo povukao jer je dvije i po godine u pritvoru a treba po godinu dana sudovima (Višem i Apelacionom sudu) dok se pravosnažno odluči o jemstvu. Za taj period on može izaći iz pritvora", naglasio je advokat Vuksanović.

Optuženi Bojan Bešović se sudu obratio i kazao da je jemstvo priložio prije godinu i devet, deset mjeseci i da ga danas neće povlačiti da ne bi ispalo da opstruira postupak i ukazao na spor proces povodom odlučivanja o jemstvu.

I advokat Srđan Lješković,koji zastupa Mersudin Čolaković, je ukazao na dugotrajnost procesa povodom odlučivanja o jemstvu i naveo: "Moj branjenik je takođe dao jemstvo. Ako ne bude odluke u roku od mjesec dana povućemo ga", piše Dan.

"Predao sam to jemstvo 28.2. Nije mi stigao odgovor. Ja tražim da mi se ukine pritvor. Tvrdim da sam nevin. Meni je interes da se ovo završi, tri godine sam tu za nešto što nisam kriv", kazao je sudu optuženi Čolaković.

Sudija Nikola Boričić je kazao da je ovaj predmet od nedavno kod njega.

Advokat Marko Radović je zatražio da sud ukine pritvor njegovom branjeniku Radu Garović, ukazavši da se on nalazi u pritvoru dvije i po godine. Pozvao se na praksu i odluku suda u jedom postupku u kojem je nedavno jedan optuženi, sa višim stepenom kriminalne ogranizacije u odnosu na Garovića, pušten da se brani sa slobode. Radović je predložio da mu se odredi neka od mjeri nadzora. Međutim sud je odbio da ukine pritvor Garoviću, prenosi Dan.

Naredno ročište nastavlja se 12. decembra.

Osim Zvicera, Živkovića, Vujotića i Kneževića, na spisku optuženih su i Marko Miljković, Veljko Belivuk, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje i Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, kao i braća Borko i Bojan Bešović.

"Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić", navodi se u optužnici, prenosi Dan.

Prema ranijim navodima istrage, navodno su renoviranjem kuće osumnjičeni pokušali da sakriju tragove zločina.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 31 okrivljenog lica: R.Z. V.B., M.M., N.J., R.Ž., R.Ž., D.K., M.V., S.K., S.K., D.P., N.K., D.P., B.G., D.G., M.R., P.Đ., V.V., N.P., R.G., M.Č., M.K., A.P., N.C., R.M., Z.K., A.D., A.J., M.K., B.B. i B.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv R.Z., M.V., D.K., R.Ž., V.B., M.M., N.J., R.Ž., S.K., S.K., N.K., D.P., B.G., D.G., D.P., N.P., M.R., V.V., M.K., A.P., N.S., R.M., Z.K., M.K., A.D. i A.Lj. i za krivično djelo teško ubistvo, u saizvršilaštvu, protiv N.S. i za dva krivična djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, protiv D.P. i B.B. i za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, protiv M.K., Z.K. i A.D. i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a protiv M.Č. i za produženo krivično djelo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Sva krivična djela učinjena su tokom 2020.godine", saopštio je ranije državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Detalji optužnice: Kavčani za posmrtne djelove svojih žrtava koristili i rupu za septičku jamu

Kako istraga navodi, Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen, prenosi Dan.

Tužilaštvo tvrdi da je Dragan Knežević "preko grupnog čata kriptovane aplikacije za telefonsku komunikaciju SKY ECC ostalim pripadnicima ove grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa fizičkim izgledom meta."

" Po nalogu Zvicera, Ratko Živković je koristeći kumovske veze sa Radulovićem, namamljuje ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na,,sastanak" dolazi i Hodžić. U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mjesto Bać", navodi su tužilaštva.

"Odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković sjeli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda. Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mjesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića „heklerom" po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali ljepljivom trakom", navodi su iz istrage, prenosi Dan.

Tužilaštvo zaključuje da je predmetnog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen je Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom "audi Q7" koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mjestu Sutvara – Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović.