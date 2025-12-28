Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je za novog sudiju Predraga Krstonijevića, trenutno sudiju Višeg suda u Podgorici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Sutkinja Ustavnog suda Desanka Lopičić nastaviće da obavlja funkciju do izbora novog sudije, odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštine, uz podršku 54 prisutna poslanika.

Kako je pojasnio poslanik Miodrag Mandić, ukoliko mandat sudiji Ustavnog suda istekne, a novi sudija ne bude izabran, Skupština donosi odluku da postojeći sudija nastavi sa obavljanjem funkcije, ali najduže godinu dana.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je za novog sudiju Predraga Krstonijevića, trenutno sudiju Višeg suda u Podgorici.