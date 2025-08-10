Udruženje pravnika Crne Gore saopštilo je da će se odazvati javnom pozivu porodica tragično stradalih i ranjenih u dva zločina na Cetinju, upućenog nevladinim i strukovnim organizacijama i ukupnom civilnom društvu.

Izvor: Unsplash

"Period od tri godine od prvog svirepog zločina u Medovini nije donio odgovore koje traže porodice stradalih, dok traje muk institucija, ignorisanje i prepuštanje zaboravu. Tako, umjesto da nosioci javnih funkcija preuzmu odgovornost i do kraja razriješe sve okolnosti pod kojima su se desili ovi zločini, pokušano je peko prijedloga neustavnog Zakona o javnim okupljanjima ugušiti glas članova porodica stradalih, čijem usvajanju se Udruženje pravnika oštro suprotstavilo i za to dobilo podršku sa relevantnih međunarodnih adresa", saopšteno je iz Uddruženja pravnika.

Dodaju da, pored simboličnog paljenja svijeća i ličnog prisustva na skupu, izražavaju spremnost da pruže stručnu podršku u daljoj pripremi "Markovog i Mašanovog zakona" koji bi trebao da osigura da se ovako stravični zločini nikada više ne ponove, prenose Vijesti.

"Uvjereni smo da će se pozivu porodica žrtava odazvati i drugi akteri civilnog društva i 12. avgusta biti na Cetinju i tako pokazati da je Crna Gora solidarno društvo i svi skupa izraziti zahtjev da pravda bude dostupna i da se ostvari institucionalna odgovornost, kažnjavanje odgovornih i puno rasvjetljavanje svih činjenica vezanih za ova dva stravična zločina", piše u saopštenju.