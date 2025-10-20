Okrivljeni je, kako piše u optužnici, zajedno sa nepoznatim saučesnicima donio odluku da iz zlatare "Mikel", silom i prijetnjom prema zaposlenima i ostalim licima koja se tu zateknu, po unaprijed razrađenom planu, otuđe sve dragocjenosti koje u njoj zateknu.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv četrdesetsedmogodišnjeg Marka Martinovića iz Podgorice, koji se tereti da je sa još tri zasada nepoznata lica, u maju ove godine izvršio razbojništvo u zlatari "Mikel" u centru Podgorice, iz koje su tom prilikom otuđili nakit čija je vrijednost procijenjena na više od 250.000 eura, piše Dan.

Okrivljeni je, kako piše u optužnici koju potpisuje tužilac Ana Kalezić, zajedno sa nepoznatim saučesnicima donio odluku da iz zlatare "Mikel", silom i prijetnjom prema zaposlenima i ostalim licima koja se tu zateknu, po unaprijed razrađenom planu, otuđe sve dragocjenosti koje u njoj zateknu.

Kako je predočeno u optužnici, Martinović je 16. maja ove godine svojim vozilom odvezao ostale počinioce krivičnog djela do obližnjeg podvožnjaka, gdje ih je i sačekao nakon što su izvršili pljačku. Nepoznata lica koja su bila u njegovom društvu odatle su se vozilom "pasat" uputila do Osnovne škole "Savo Pejanović", a potom su dvojica pješke došli do zlatare, sa kapuljačama i kačketima na glavi, dok su na rukama imali hirurške rukavice, prenosi Dan.

"Po ulasku u objekat, jedan od razbojnika je uperio pištolj prema oštećenima Đ.Đ i S.M., koji su se nalazili iza prodajnog punkta, dok je drugi ispod dukserice izvukao torbu u koju je ubacivao zlatni nakit. U međuvremenu, dvojica razbojnika su naredili oštećenima koje su unutra zatekli da legnu na pod, a potom ih naprskali nadražujućim sprejom, onemogućavajući ih da im se usprotive. To isto učinili su i N.T., koja se u tim momentima nalazila u susjednoj prostoriji. Prijetili su da će ih sve pobiti i od njih tražili ključeve od sefova i novac. Silu i prijetnju primijenili su i prema jednom mladom paru koji je ušao u objekat da pazari ", piše u optužnici.

Iz izvještaja o DNK vještačenju koje je obavljeno u Forenzičkom centru u Danilovgradu proizilazi rezultat analize u odnosu na Martinovića da se od četiri izuzeta traga njegov biloški materijal našao na njih tri, dok na jednom od tragova nije utvrđeno prisustvo njegovog DNK materijala, prenosi Dan.

Martinoviću, koji je, prema izvodu iz kaznene evidencije, i ranije više puta pravosnažno osuđivan za nasilničko ponašanje i nedozvoljeno držanje oružja, stavlja se na teret krivično djelo razbojništvo putem pomaganja, za koje je zaprijećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Dvojica izvršilaca, kako se dalje navodi, potom su nastavili da trpaju u torbu vrijedan nakit.

"U torbu su ubacili 261 prsten, minđuše, ogrlice, narukvice, prirodne ametiste upakovane u blisteru sa dragim i poludragim kamenjem, ukupne vrijednosti 246.430 eura, kao i 136 uzoraka burmi, jedan komad izložbene kutije sa uzorcima, eksponat ćemer vrijedan 10.400 eura i srebrni nakit vrijednosti nešto više od 9.000 eura. Kada su napunili torbu, obojica su pobjegli do OŠ "21. maj", gdje ih je u vozilu "pasat" sačekao treći izvršilac. Povezli su se do obližnjeg podvožnjaka, gdje je jedan od njih izašao sa torbom punom zlata i došao do mjesta gdje ga je sačekao okrivljeni Marko Martinović, da bi potom zajedno pobjegli ", navodi se u optužnici podgoričkog VDT-a, prenosi Dan.

U istrazi kojom je rukovodila tužiteljka Kalezić, Martinović na saslušanju nije želio da odgovara na pitanja tužioca i svog branioca. Negirao je izvršenje krivičnog djela, tvrdeći da nema nikakve veze sa krađom u zlatari "Mikel", da ne zna za bilo kakvu pljačku i da se ni sa kim nije dogovarao da se ova pljačka odradi.