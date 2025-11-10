Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo hitne dokazne radnje u Rožajama zbog sumnje da je više osoba, uključujući službenika Uprave policije, učestvovalo u stvaranju kriminalne organizacije.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Rožajama, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije pa je uhapšeno više lica, među kojima je i službenik Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“”, ističe SDT, javlja CdM.

Specijalno državno tužilaštvo najavljuje da će, nakon završetka dokaznih radnji i saslušanja osumnjičenih, obavijestiti javnost o rezultatima i daljem toku postupka.