Sudija Nenad Vujanović će presudu objavti 23. septembra u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Završnim riječima specijalnog tužioca Zorana Vučinića i odbrane, danas je u Višem sudu u Podgorici okončan sudski proces u predmetu "Aerodromi", optuženom Dušku Kneževiću, da je sa direktorima "Atlas banke" Markom Nikolićem i Dijanom Zečević, "Aerodrome Crne Gore" oštetio za tri miliona eura.

Specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu i protiv pravnog lica "Atlas banka". Okrivljeni su, prema optužnici, oštetili "Aerodrome Crne Gore" za tri miliona eura, a korist pribavili "Atlas banci" u istom iznosu, jer nijesu vratili depozit od tri miliona eura, nakon što je istekao rok oročenja, prenose Vijesti.

Specijalni tužilac Vučinić je u završnoj riječi ostao kod navoda optužnice i od suda zatražio da sve okrivljene oglasi krivim i kazni zatvorom u granicama propisani zakonom.

"Smatram da su okrivljeni počinili krivična djela. Oštećeno pravno lice 'Aerodromi Crne Gore' je kod 'Atlas banke' oročilo tri miliona eura. Situacija je jasna. Banka je bla dužna da nakon isteka roka 11. avgusta 2018., vrati novac na transakcioni račun 'Aerodroma'. Radi se o nenamjenskom depozitu. Banka je bila dužna da vrati novac i stavi ga na raspolaganju, a što se nije desilo. Aneks II ugovora nije zaključen i rok je istekao, čime je banka pribavila protivpravnu imovinsku korist. Umjesto da vrate novac, okrivljena Dijana Zečević otpočinje pregovore sa 'Aerodromima' za reoročenje. Predlažem da se vrati 3.000.000 eura i da se okrivljeni oglasi krivim i kazne zatvorom u granicama propisani zakonom", kazao je specijalni tužilac u završnoj riječi.

Advokat Dušan Radosavljević predložio je sudu da oslobodi od optužbe okrivljenog Kneževića. Smatra da optužnica nikada nije smjela ni biti podignuta.

"Ostalo je nejasno šta je ovdje krivično djelo i kako su „Aerodromi„ oštećeni. Uobičajeno bankarsko poslovanje je predstavljeno kao krivično djelo. Nema dokaza da je „Atlas banka“ pribavila imovinsku korist. Ovo je nesumnjivo politički montiran proces da se uruši Duško Knežević", kazao je između ostalog branilac Duška Kneževića.

Advokatica Andrijana Razić, branilac Kneževića, ocijenila je da je u optužnici promašena pravna kvalifikacija.

"'Aerodromi' nijesu mogli da imaju status oštećenog lica, niti je dokazano da im je pričinjena šteta. Nesumnjivo je da se 3.000.000 eura nalazilo na transakcionom računu 'Aerodroma' i nije bio u vlasništvu 'Atlas banke'. Što se tiče ugovora o nenamjenskom oročenom depozitu u iznosu od 3.000.000 eura, ovo je obligacioni odnos i ništa drugo. Trebalo je da bude parnični postupak, a ne krivični proces. Predlažem da Kneževića sud oslobodi od optužbe jer nikog nije podstrekavao, jer ovo nije krivično djelo i/ili što nema dokaza da je počinio krivično djelo", navela je Razić.

Okrivljeni Marko Nikolić je u završnoj riječi predložio da ga sud oslobodi.

"Cjelokupan krivični postupak koji se vodi u ovom predmetu ne može se sagledavati izolovano, van konteksta političkih prilika u Crnoj Gori u vrijeme njegovog pokretanja. Optužnica i sam proces su dio šireg mehanizma političke represije usmjerene protiv Duška Kneževića. O tome su izvještavali i relevantni međunarodni akteri, uključujući Freedom House i State Department, koji su u više navrata ukazivali na činjenicu da je u Crnoj Gori na vlasti hibridni režim oblikovan od strane DPS-a, u kojem se pravosuđe koristi kao instrument političke kontrole i eliminacije neistomišljenika. Proces protiv Duška Kneževića je naveden kao primjer politički motivisanih optužnica, a svi pojedinci i službenici koji su se nalazili u sistemu saradnje sa njim, postali su meta selektivne primjene prava. U tom kontekstu, i moja procesna pozicija u ovom predmetu predstavlja proizvod političkog uticaja, a ne zakonitog i nezavisnog djelovanja državnih institucija", pišu Vijesti.

Nikolić je kazao da je završna riječ "apel ne samo na sudsku logiku, već i na ljudsku savjest - da ne dozvolite da nekada učinjena nepravda kroz pokretanje ovog postupka, motivisana politikom, postane pravna norma".

"Obraćam Vam se u ovom najvažnijem trenutku postupka u kojem se sumira cijeli dosadašnji tok postupka, ne samo kao jedan od okrivljenih, već kao građanin koji je kroz godine ovog i drugih procesa od 2017. godine, od kojih sam u nekim bio hapšen pa oslobođen, svjedočio urušavanju pravde pod teretom političkog pritiska, iskonstruisanih optužbi i medijske hajke. U ovom predmetu, kroz sve faze postupka, nije predočen ni jedan jedini validan dokaz koji bi potvrdio moju ili bilo čiju krivičnu odgovornost. Tzv. 'Afera Aerodromi' je od početka imala karakter političkog progona. Ključni akteri ovog predmeta nijesu djelovali u okviru svojih nadležnosti zarad ostvarenja protivpravne koristi, već su radili u okviru važećih ugovornih i institucionalnih okvira, uz kontinuitet formalne i faktičke saradnje između institucija. Nijedna radnja koja je stavljena na teret meni i ostalim optuženima ne može biti kvalifikovana kao krivično djelo jer su svi elementi protivzakonitosti, umišljaja i ideje o ostvarivanju imovinske koristi – izostali. Pored toga, ističem da nijednim svojim postupkom nijesam podstrekivao bilo koga da izvrši bilo kakvo krivično djelo, niti sam u tome imao bilo kakav motiv ili interes. U skladu sa Članom 24. Zakona o obligacionim odnosima, jasno je da je Atlas Banka uputila ponudu za zaključenje aneksa ugovora o oročenom depozitu, te da je preduzeće Aerodromi Crne Gore nedvosmisleno prihvatilo ponudu Atlas banke o produženju oročenja depozita, i to putem e-mail komunikacije. Saglasnost volja je jasno izražena, a banka je postupila u skladu sa uobičajenom praksom poslovanja i ugovornim obavezama. Ovakvo postupanje se ni po kom osnovu ne može smatrati nezakonitim", rekao je Nikolić u završnoj riječi.