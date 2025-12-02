Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i devet mjeseci zatvora, a sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević na šest mjeseci zatvora.

To je prvostepena presuda koju je danas izrekao Branislav Leković, sudija Višeg suda u Podgorici.

Optužnicom je predstavljeno da je Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Medenica - zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, pišu Vijesti.

U optužnici piše i da je Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda, uticala na sutkinju Privrednog suda da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu korporacije "Ten" sa sjedištem u Moskvi.