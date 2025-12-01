Na predlog odbrane, a uz saglasnost Specijalnog državnog tužilaštva, Viši sud je ukinuo mjeru zabrane napuštanja stana okrivljenom Veselinu Veljoviću i odredio obavezu povremenog javljanja nadležnom organu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Odluka je donijeta nakon što je vještak medicinske struke utvrdio da je zdravstveno stanje Veljovića hitne prirode i zahtijeva medicinski zahvat koji se ne može obaviti u Crnoj Gori, kazala je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću ovog suda Ivana Vukmirović.

“Na predlog branioca okrivljenog Veselina Veljovića, sud je donio rješenje kojim je u stavu I ukinuo ranije određenu mjeru nadzoru – zabrana napuštanja stana a u stavu II odredio mjeru nadzora obaveza povremenog javljanja nadležnom organu, svakog 15. u mjesecu, uz upozorenje da se, ukoliko prekrši izrečenu mjeru nadzora, protiv njega može odrediti pritvor”, kazala je Vukmirović, piše CdM.

Sud je, dodaje ona, prilikom odlučivanja o predlogu branioca okrivljenog posebno cijenio nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke iz kog proizilazi da je kod okrivljenog Veselina Veljovića stanje hitne prirode i da je sudsko-medicinski opravdano uputiti istog na liječenje van Crne Gore jer se ta vrsta intervencije ne obavlja u okrivu zdravstvenog sistema Crne Gore

“U nalazu i mišljenju je takođe navedeno da, ukoliko se operativni zahvat odloži za mjesec, dva, pola godine ili godinu, sukcesivno će se povećavati rizik od sve težeg i težeg stepena oštećenja jetre, a ukoliko se operacija ne obavi, realno je očekivati da će se razviti ciroza jetre, kao krajnji stadijum gubitka funkcije jetre, kao vitalnog organa, jer teško oštećenje funkcije ili gubitak funkcije bilo kog vitalnog organa predstavlja realan rizik za skraćivanje očekivanog životnog vijeka i u bitnom utiče na kvalitet preostalog života”, navela je Vukmirović.

Napominje da je predlog branioca za ukidanje mjere nadzora zabrana napuštanja stana, dostavljen na mišljenje Specijalnom državnom tužilaštvu, koje se saglasilo sa predlogom odbrane da se okrivljenom ukine ova mjera nadzora, uz određivanje neke druge mjere, a sve kako bi okrivljeni nastavio dalji tok liječenja.

“Sud je, vodeći računa o zdravstvenom stanju okrivljenog, ali i o potrebi obezbjeđenja njegovog prisustva daljem toku postupka, izrekao mjeru nadzora – obaveza povremenog javljanja državnom organu, koja mjera, po nalaženju ovog suda odgovara svrsi i okolnostima konkretnog slučaja”, ističe Vukmirović, prenosi CdM.