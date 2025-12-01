Postupajući po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, policijski službenici Srbije su uhapsili crnogorskog državljanina V.M. (30) iz Podgorice, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“Imenovani se potražuje shodno naredbi Višeg suda u Podgorici od 24. aprila 2024. godine, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga”, navodi se u saopštenju.

Kako su zaključili, slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Srbije u cilju izručenja ove osobe.