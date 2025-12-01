Postupajući po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, policijski službenici Srbije su uhapsili crnogorskog državljanina V.M. (30) iz Podgorice, saopšteno je iz Uprave policije.
“Imenovani se potražuje shodno naredbi Višeg suda u Podgorici od 24. aprila 2024. godine, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga”, navodi se u saopštenju.
Kako su zaključili, slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Srbije u cilju izručenja ove osobe.