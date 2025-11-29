Za V.B. je Viši sud u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor, a očekuje se dalja procedura u vezi sa mogućim izručenjem Rusiji.

Izvor: MUP Crne Gore

Postupajući po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane NCB Interpol Moskva, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpol Podgorica, locirali su i lišili slobode ruskog državljanina V.B. (39).

Rusija je za ovim licem raspisala potjernicu shodno naredbi suda u Basmaniju, zbog vođenja krivičnog postupka u kojem se sumnja da je počinio više teških i koruptivnih krivičnih djela. Među optužbama su: učešće u kriminalnoj zajednici, pokušaj primanja mita izvršen od strane organizovane grupe u velikom obimu, svjesno dovođenje lica u krivičnu odgovornost kroz lažno optuživanje za izvršenje teškog krivičnog djela, falsifikovanje dokaza u krivičnom predmetu vezanom za teško ili posebno teško krivično djelo, kao i falsifikovanje dokaza koje je prouzrokovalo teške posljedice, shodno Krivičnom zakoniku Rusije.

Za V.B. je Viši sud u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor, a očekuje se dalja procedura u vezi sa mogućim izručenjem Rusiji.

U paralelnoj akciji, policijski službenici u Holandiji, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Podgorica, lišili su slobode crnogorskog državljanina Z.R. (46). Crnogorski organi za sprovođenje zakona raspisali su potjernicu za Z.R. radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, a u kojem se sumnja da je izvršio produženo krivično djelo falsifikovanja isprave.

Za Z.R. je određen ekstradicioni pritvor u cilju njegovog izručenja iz Holandije u Crnu Goru.

Ove akcije predstavljaju primjer koordinacije međunarodnih policijskih tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te naglašavaju važnost saradnje zemalja članica Interpola u otkrivanju i lišavanju slobode lica koja su predmet međunarodnih potjernica.