Kontrolom lica utvrđeno da se isti potražuje po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Bern

Službenici Stanice granične policije u Ulcinju, su na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, pri ulasku u Crnu Goru, kontrolisali albanskog državljanina M.A. (29) iz Skadra, koji je bio saputnik u vozilu albanskih registarskih oznaka.

U saopštenju Uprave policije se navodi da je kontrolom lica utvrđeno da se isti potražuje po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Bern, raspisanoj na osnovu naloga za hapšenje izdatog od strane Javnog tužilaštva kantona Bern, zbog krivičnog gonjena za krivično djelo: zločin protiv federalnog zakona o narkoticima, član 19 Saveznog zakona o opojnim drogama i psihotropnim supstancama. M.A. je lišen slobode i predat na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.