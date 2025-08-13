Drama na putu Nikšić-Žabljak: Prijetnje oružjem i sukob zbog gaženja vlasničkog psa, uhapšena braća iz Nikšića

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić je prijavljeno od strane oštećene, državljanke Republike Srbije, koja se vozilom kretala na dionici puta Nikšić-Žabljak, da nju i saputnika u vozilu nepoznato lice koje upravlja vozilom marke BMW, pretiče i pokušava da zaustavi uz pucnje iz oružja, te da im je isto lice prilikom preticanja polomilo retrovizor na vozilu i gađalo ih kamenicama prouzrokujući oštećenja na vozilu.

Preduzimajući hitne mjere i radnje Interventna jedinica policije je locirala i zaustavila pomenuto vozilo kojim je upravljao M.M. (24) iz Nikšića dok se na mjestu suvozača nalazio A.M. (20).

Pregledom vozila pronađen je startni pištolj i osam komada pripadajuće municije koji su oduzeti.

U prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pristupila su, radi podnošenja prijave, oštećena lica, a prikupljena su obavještenja i od lica M.M. i A.M.

U izjavama datim policijskim službenicima braća M.M. i A.M. su saopštili da je događaju prethodilo gaženje psa u njihovom vlasništvu u blizini njihove porodične kuće, od strane vozača iz Republike Srbije koji se nakon toga nije zaustavio već je nastavio kretanje.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem su nalogu M.M. i A.M. lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Preduzimaju se dalje mjere i radnje u odnosu na ovaj događaj.