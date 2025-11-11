Damir Hodžić ubijen je 14. oktobra 2020. godine u kući koja se nalazi u mjestu Stanjevića rupa kod Spuža. Tada je ubijen i njegov zet Adis Spahić, koji ga je dovezao do Spuža.

Sudija specijalizovanog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Nikola Boričić za 12. decembar zakazao je početak suđenja kriminalnoj grupi koju je prema tvrdnjama specijalnog tužilaštva formirao odbjegli Kotoranin Radoje Zvicer, a koja se tereti za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića, prenosi Dan.



Njihova tijela do danas nijesu pronađena.

Viši sud je u martu 2024. godine postupak protiv Zvicerove grupe odvojio u odnosu na okrivljene Radoja Živkovića, Milana Vujotića i Dragana Kneževića, koji su uhapšeni u inostranstvu. Nekoliko mjeseci kasnije, u julu 2024. godine optužnica SDT-a u odnosu na ostale pripadnike je potvrđena i suđenje zakazano pred sudijom Boričić, navodi Dan.

Prema navodima optužnice, Zvicer je krajem jula 2020. naredio otmicu Hodžića, uvjeren da Hodžić, kao blizak saradnik prethodno ubijenog Alana Kožara, zna gdje se nalaze skriveni novac i droga, prenosi Dan.

Tužilaštvo tvrdi da je grupi u kojoj su, pored ostalih, bili Radoje Živković, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Marko Miljković i Veljko Belivuk, naloženo da pronađu pogodnu priliku za otmicu, a potom da Hodžića i Mila Radulovića likvidiraju "na podmukao način, iz bezobzirne osvete i radi uspostavljanja prevlasti".

Osim Zvicera, Živkovića, Vujotića i Kneževića, na spisku optuženih su i Marko Miljković, Veljko Belivuk, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje i Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, kao i braća Borko i Bojan Bešović.