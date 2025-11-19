Policiji u Podgorici oštećena osoba prijavila je supruga G.B. (49) zbog fizičkog i verbalnog nasilja koje je na njenu štetu izvršio prijavljeni u mjestu Šteke prethodnog dana, uz koju prijavu je dostavila i izvještaj ljekara specijaliste sa konstatovanim povredama

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, postupili su po prijavi za porodično nasilje, od jedne osobe oduzeli vatreno oružje i lišili ga slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici, saopštili su iz UP.

Naime, policiji u Podgorici oštećena osoba prijavila je supruga G.B. (49) zbog fizičkog i verbalnog nasilja koje je na njenu štetu izvršio prijavljeni u mjestu Šteke prethodnog dana, uz koju prijavu je dostavila i izvještaj ljekara specijaliste sa konstatovanim povredama. Osim toga, ovom prilikom policija je došla do saznanja da lice G.B. posjeduje vatreno oružje.

Sa svim navedenim upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu izvršen pretres stana G.B. uz pristanak ovoga lica, gdje je policija je pronašla pištolj marke Crvena Zastava M88 sa dva prazna okvira i oružnim listom izdatim na ime njegovog oca.

U odnosu na navedeno povratno je informisan postupajući tužilac koji je naložio da se od G.B. prikupe obavještenja na zapisnik nakon čega se izjasnio da se u njegovim radnjama stiču elementi krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici te da se liši slobode, dok će u odnosu na pronađeno oružje biti pokrenut odgovarajući postupak shodno Zakonu o oružju.

G.B. je lišen slobode i priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.