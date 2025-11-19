Ovom presudom Vrhovni sud je obavezao državu da joj isplati 1.000 eura na ime nematerijalne štete, u roku od 15 dana od prijema presude, saopšteno je iz te pravosudne institucije

Vrhovni sud Crne Gore, odlučujući po tužbi za pravično zadovoljenje koju je podnijela T. D. iz Podgorice protiv Crne Gore, donio je presudu kojom je njen zahtjev usvojen, nakon što je utvrdio da je u prekršajnom postupku vođenom pred Sudom za prekršaje u Podgorici došlo do povrede prava tužilje na suđenje u razumnom roku.

"Sud za prekršaje u Podgorici vodio je predmet protiv B. R. zbog nasilja u porodici, koje je prijavila T.D. U presudi se navodi da su se u tom predmetu promijenile čak četiri sudije, da su se ročišta zakazivala i odlagala sa velikim vremenskim razmacima, i do šest mjeseci, pa sud nije postupao dovoljno ažurno, iako se radilo o slučaju nasilja u kojem je žrtvi potrebna hitna zaštita", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vrhovni sud je utvrdio da je postupak pokrenut 8. maja 2023. godine, a okončan rješenjem o obustavi zbog apsolutne zastare tek 9. januara 2025. godine, dakle da je trajao skoro dvije godine.

"Vrhovni sud je u presudi naglasio da tužilja nije doprinijela kašnjenju, da je u postupku bilo ozbiljnih zastoja koji se mogu pripisati isključivo Sudu za prekršaje u Podgorici, da predmet nije bio složen, da se radilo se o nasilju i da je postupak trebalo voditi kao hitan. Pri tome je istaknuto da je tužilja bila izložena stresu i produženoj neizvjesnosti, zbog čega joj pripada pravična naknada", obrazložili su iz Vrhovnog suda.

Donoseći presudu sud se pozvao na član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima - pravo na odluku u razumnom roku, kao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, koja štiti pravo žrtava nasilja na brzu reakciju države, dodaje se.

"Sud je takođe ukazao da sporo postupanje pravosuđa može dovesti do gubitka povjerenja u sistem i osjećaja nepravde kod žrtve.Ova presuda šalje jasnu poruku da žrtve nasilja imaju pravo na brzu i efikasnu zaštitu države i da sudovi moraju hitno postupati kako bi se spriječila zastara i dodatna šteta. Vrhovni sud takođe naglašava i da svako odugovlačenje u ovakvim predmetima povećava osjećaj nesigurnosti i produžava traumu žrtve, te poručio institucijama da moraju raditi brže i odgovornije kako se slične situacije ne bi ponavljale", zaključuje se u saopštenju.