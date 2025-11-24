Policijom rukovodi direktor koji za svoj rad odgovara ministru unutrašnjih poslova i Vladi.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Aktuelni vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kandidovao se i za obavljanje te funkcije u punom mandatu, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Osim njegove prijave na javni konkurs, prema istim informacijama, prijavio se i dugogodišnji funkcioner te službe, doskorašnji načelnik kolašinske policije Zoran Braunović.

Rok za podnošenje prijava za direktora policija ističe u ponoć, a moguće je da neki kandidat svoju biografiju dostavi poštom.

Bivši vršilac dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović, "Vijestima" je prije nekoliko dana kazao da nije i da se neće prijaviti na javni poziv.

Njega, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada na predlog ministra, piše u Zakonu o unutrašnjim poslovima.

"Za direktora može biti postavljena osoba koja, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika i namještenika ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, od kojih najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u Policiji, Ministarstvu, Ministarstvu odbrane ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost, odnosno najmanje pet godina na sudijskoj ili tužilačkoj funkciji", stoji u članu 15 tog akta.

Objašnjava se i da predlog za postavljenje direktora Policije, Vlada dostavlja Skupštini (Odboru za bezbjednost) radi davanja mišljenja, kako pišu u Vijestima.

Direktor Policije, kažu, ne može biti član političke partije, niti partijski djelovati, u momentu kandidovanja, za vršenje funkcije, kao ni pet godina prije podnošenja kandidature za mjesto direktora Policije.