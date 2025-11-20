"Prije nekoliko sedmica je raspisan konkurs za izbor direktora Uprave policije u punom mandatu, očekujemo da to bude završeno do kraja godine" istakao je Šaranović.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović potvrdio je danas da će se prijaviti na konkurs za direktora policije.

"Naravno, moj zalog za borbu protiv kriminala je 15 godina, a dominantno izražen u protekle dvije godine. Naravno da ću se prijaviti za direktora Uprave policije i da će Crna Gora sa Upravom policije na čijem čelu ću biti zatvoriti sva pogavlja i postati članica EU" rekao je Šćepanović na današnjem Forumu o vladavini prava 2025.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je ranije danas da je izvršena reorganizacija, sprovodi se puna profesionalizacija i ona mora da počne od vrha, prenosi portal RTCG.

"Prije nekoliko sedmica je raspisan konkurs za izbor direktora Uprave policije u punom mandatu, očekujemo da to bude završeno do kraja godine" istakao je Šaranović.

Naveo je da su rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala jedna od najsvjetlijih tačaka u nedavnom izvještaju Evropske komisije (EK).