Izvršen je i pretres kuće u kojoj boravi Š.A. gdje je pronađeno sredstvo izvršenja krivičnog djela - nož, koji je oduzet uz druge materijalne tragove koji će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode osobu koja se sumnjiči za krivično djelo teška tjelesna povreda.

Naime, nakon niza preduzetih aktivnosti pripadnici podgoričke policije procesuirali su osumnjičenog za krivično djelo teška tjelesna povreda - Š.A. (31) iz Podgorice koje je izvršio na način što je, dok se zajedno sa oštećenim licem nalazio u porodičnoj kući, istoga fizički napao uz upotrebu noža i nanio mu ubodnu ranu u predjelu glutalne regije.

Oštećenom je ukazana ljekarska pomoć, a pripadnici policije su preduzeli niz mjera i radnji u ovom predmetu i preduzeli potražne radnje u odnosu na osumnjičenog koji je lociran 22. novembra i lišen slobode.

