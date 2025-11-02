Napadač je počeo nasumično da ubada ljude nakon što je voz prošao kroz Piterboro u oblasti Kembridžšir u Engleskoj. Deset osoba je povrijeđeno, od kojih devet sa povredama opasnim po život

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Dvoje ljudi i dalje se bori za život nakon što je sinoć u vozu između Donkastera i Londona došlo do masovnog napada nožem, saopštila je britanska policija.

Dvoje još u kritičnom stanju, poznati identiteti napadača

Napad se dogodio u 18.25 po lokalnom vremenu u vozu kompanije London Nort Istern Rejlvej (LNER), koji je putovao iz Donkastera u južni Jorkšir ka londonskoj stanici King’s Kros. Prema podacima policije, deset osoba je povrijeđeno, od kojih devet sa povredama opasnim po život. Četvoro je u međuvremenu otpušteno iz bolnice, dok se dvoje i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Nadzornik Džon Lavles izjavio je na konferenciji za medije na stanici Hantingdon da su "u roku od osam minuta od poziva na broj 999 dvojica muškaraca uhapšena".

"Riječ je o 32-godišnjem muškarcu, britanskom državljaninu crne rase, i 35-godišnjem muškarcu karipskog porekla. Obojica su rođeni u Ujedinjenom Kraljevstvu i uhapšena su pod sumnjom za pokušaj ubistva", rekao je Lavles.

U galeriji pogledajte fotografije željezničke stanice u Engleskoj:

Dodao je da trenutno "nema ničega što bi ukazivalo na to da je riječ o terorističkom napadu“. Istragu vodi britanska policija, uz saradnju antiterorističkih jedinica koje pomažu u utvrđivanju okolnosti i motiva napada. Ranije je britanski ministar odbrane Džon Hili rekao da je riječ o "izolovanom napadu" i da ne postoji razlog za podizanje nivoa terorističke pretnje u Velikoj Britaniji.

Policija isključila terorizam

Prema svjedočenjima putnika, napadač je počeo nasumično da ubada ljude nakon što je voz prošao kroz Piterboro u oblasti Kembridžšir. Policija je oko 19.40 primila više poziva iz voza, a kompozicija je ubrzo zaustavljena na stanici Hantingdon, oko 15 minuta vožnje od Piterbora.

Na mjesto događaja stigle su naoružane policijske snage koje su ušle u voz i privele dvojicu osumnjičenih. Svjedoci su izjavili da su policajci koristili elektrošoker kako bi savladali jednog muškarca koji je držao nož.

Na teren su upućeni brojni timovi hitne pomoći, uključujući i helikoptersku. Prema procjenama policije, cijeli incident trajao je između 10 i 15 minuta. Nepovređeni putnici su saslušani, a dio njih autobusom prevezen u London.

Poslanik iz Hantingdona Ben Obis-Džekti izjavio je za BBC da je po dolasku na mjesto događaja zatekao "desetak vozila hitne pomoći, nekoliko vatrogasnih kamiona i više od 20 policijskih automobila". Železnička stanica i obližnji put A1307 ostali su zatvoreni i jutros, dok je voz i dalje bio na peronu pod policijskim nadzorom.

Potresna svjedočenja putnika

Svjedoci su za BBC opisali prizore panike i haosa u vagonima, dok su putnici trčali pokušavajući da pobjegnu napadaču.

"Čuo sam nekoga kako viče: ‘Bježite, čovjek ubada sve redom!’Pomislio sam da je šala zbog Noći vještica“, rekao je Oli Foster. Video je starijeg muškarca s ranama na glavi i vratu kako pokušava da zaštiti djevojku od napadača, dok su drugi putnici pokušavali da zaustave krvarenje jaknama.

Drugi svjedok, Vren Čejmbers, rekao je da je jedna osoba izbodena u ruku i potrčala kroz voz da upozori ostale putnike, dok su neki u panici bježali ka prednjem delu kompozicije, a drugi se sakrili u toalete.

Radnik londonskog metroa Din Mekfarlan izjavio je da je na peronu stanice Hantingdon video više ljudi kako trče krvavi i prestravljeni, među njima i jednog muškarca u beloj košulji "potpuno prekrivenog krvlju".

Premijer Kir Starmer nazvao je napad „užasnim“ i „duboko zabrinjavajućim“. Policija i dalje istražuje sve okolnosti incidenta.