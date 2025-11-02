U gradu Kembridžu na istoku Engleske dogodio se niz napada nožem. Devet osoba je u teškom stanju, a uhapšena su dva muškarca.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Devet osoba zadobilo je povrede opasne po život nakon niza uboda nožem u vozu u blizini Kembridža u istočnoj Engleskoj. Dvojica muškaraca uhapšena su zbog onoga što je britanski premijer Kir Stramer nazvao "strašnim incidentom".

Britanska saobraćajna policija saopštila je da protivteroristička policija podržava istragu dok se radi na utvrđivanju svih okolnosti i motiva incidenta.

Korišćena kodna riječ za "pokretni teroristički napad"

Policija je takođe potvrdila da je upotrebljena riječ "Platon", nacionalna kodna reč koju koriste policija i hitne službe prilikom reagovanja na ono što bi mogao biti "pokretni teroristički napad". Ta je deklaracija kasnije povučena i nije otkriven motiv napada.

"Pokretni teroristički napad" označava vrstu terorističkog napada u kojem napadači nasumično i krećući se kroz gradske ulice ili javne prostore napadaju više meta na različitim lokacijama, često kombinirajući pucnjavu, ubode nožem, otmice vozila ili eksplozije.

"Sprovodimo hitne istrage kako bismo utvrdili šta se dogodilo i moglo bi proći neko vrijeme prije nego što budemo u mogućnosti potvrditi bilo šta dalje. U ovoj ranoj fazi ne bi bilo prikladno nagađati o uzrocima incidenta", rekao je glavni policijski inspektor Britanske saobraćajne policije (BTP) Kris Kejsi.

Svjedok: Vidio sam nekoga kako trči i upozorava druge da je izboden

Policija je saopštila je kako je naoružana policija stigla na mesto događaja nakon što je zaprimljena dojava o događaju.

"Naoružani policajci su stigli na mjesto događaja i voz je zaustavljen u Huntingdonu, gdje su uhapšena dva muškarca", naveli su iz policije.

Hitna pomoć Istočne Engleske pokrenula je "veliku operaciju" zbog incidenta. Portparol je rekao da su na mjestu događaja bila brojna kola hitne pomoći, taktički zapovednici i njihov tim za odgovor na opasna područja.

"Možemo potvrditi da smo prevezli više pacijenata u bolnicu", dodao je.

Jedan svjedok koji je bio u vozu ispričao je kako je video nekoga kako se kreće kroz vagon i upozorava druge: "Imaju nož, izboden sam."

Svedok je za Skaj Njuz naveo da je muškarac bio "izuzetno krvav".

Two people have been arrested after a stabbing spree on a train in Huntington, Cambridgeshire.



Reports suggests up to 10 people have been stabbed, including staff members.



This can’t be the new normal. We should be able to walk our dog, visit the bank or travel without fear.pic.twitter.com/jDgeqWJYMZ — Chris Rose (@ArchRose90)November 1, 2025

"Ta se osoba na kraju srušila na pod. Gotovo odmah je odvezena u kola hitne pomoći", istakao je. I drugi svjedoci kažu da su ranjeni ljudi trčali kroz voz bežeći od napadača s nožem.

"Kasnije je viđena naoružana policija kako usmjerava oružje prema muškarcu koji je stajao na platformi s velikim nožem", kazao je jedan svjedok. Muškarac je potom onesposobljen elektrošokerom i zavezan.

Starmer: Strašan incident

Policija je navela da se napad dogodio juče oko 18:25 sati u vozu koji putuje od Donkastera do londonskog King's Krosa, nedugo nakon što je voz napustio stanicu.

U objavi na X-u, premijer Starmer poručio je: "Strašan incident u vozu u blizini Huntingdona duboko je zabrinjavajuć. Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svako u tom području trebao bi slijediti savjete policije."

Zastupnik Huntingdona, Ben Obis Džekti, naglasio je: "Vrlo je utešno vidjeti tako brzu i učinkovitu reakciju hitnih službi. Jednostavno nikada nisam vidio tako veliku reakciju policije, vatrogasaca i hitne pomoći na incident."

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud potvrdila je kako je "duboko ožalošćena" viješću o ubodima nožem.

"Pozivam ljude da izbjegavaju komentare i nagađanja u ovoj ranoj fazi", napomenula je.

Landon Nort Istern Rejlv ej (LNER), koji upravlja glavnim železničkim linijama istočne obale u Velikoj Britaniji, potvrdio je da se incident dogodio u jednom od njihovih vozova i pozvao putnike da ne putuju zbog "velikih poremećaja". Stanica Huntingdon bila je zatvorena, a sve linije blokirane.