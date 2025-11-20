Novaković je priznao da je 26. maja ove godine u komentaru, novinarki napisao „Pazi ti, na metak“.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Kolašinu osudio je na dvet mjeseci zatvora Miodraga Novakovića iz tog grada, zbog prijeteće poruke koju je putem društvene mreže „facebook“ uputio novinarki Televizije E, Itani Kaluđerović, prenosi CdM.

“Sudija Osnovnog suda u Kolašinu Arsen Popović danas je usmeno saopštio presudu kojom je Novakoviću određeno i psihijatrijsko liječenje”, saopšteno je iz tog suda.

Kako su naveli, Novaković je priznao da je 26. maja ove godine u komentaru, novinarki napisao „Pazi ti, na metak“.

“On je osuđen za krivično djelo Ugrožavanje bezbjednosti, odnosno njegov kvalifikovani oblik koji podrazumijeva strože kazne ukoliko je oštećeni/a novinar/ka. Raspon kazne, shodno važećem Krivičnom zakoniku Crne Gore je od tri mjeseca do pet godina”, kazali su iz Osnovnog suda u Kolašinu, piše CdM.

Osnovna državna tužiteljka Maja Šćepanović u završnoj riječi je kazala da je tokom postupka dokazano da je okrivljeni poslao prijeteću poruku i da je novinarka osjećala strah.

“Shodno pozitivnim obavezama koje država ima kada je riječ o napadima na novinare, strah se mora procijeniti prema kazivanju žrtve te se u konkretnom slučaju iskaz oštećene u pogledaju straha i nesigurnosti mora u potpunosti prihvatiti“, kazala je Šćepanović na ročištu.

Ona je zatražila određivanje kazne od godinu dana zatvora, koja bi bila korektiv ne samo okrivljenom, već bi poslužila i kao generalna prevencija kojom bi se stavilo do znanja da „država neće tolerisati napade na novinare“.

“Sudija je naveo da će strankama biti uručene presude u pisanom obliku, od kada će krenuti rokovi za žalbe”, zaključuje se u saopštenju.