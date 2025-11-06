Iz Uprave policije (UP) ranije je saopšteno da je Filipović uhapšen i da je protiv njega podnijeta krivična prijava.

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju odredio je zadržavanje do 72 sata Radojku Filipoviću iz tog grada, zbog prijetnji upućenih novinarki Alisi Hajdarpašić, saznaju "Vijesti" iz ODT-a.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever' su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, nadležnom državnom tužiocu podnijeli krivičnu prijavu protiv R.F. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti putem prijetnji upućenih novinarki A.H", navodi se u saopštenju UP.

Kako su kazali iz policije, postupajući po prijavi oštećene, koju je podnijela putem e mail-a, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su odmah reagovalii ostvarivši komunikaciju sa tužiocem, te su nakon pravne kvalifikacije djela locirali R.F, uhapsili ga i isti će u zakonom predviđenom roku biti sproveden postupajućem tužiocu

"Krivično djelo je izvršeno na način što je imenovani na portalu 'Vijesti iz Bijelog Polja', napisao komentar prijeteće sadržine, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti", ističe se u saopštenju.

Iz policije dodaju da će službenici UP će u okviru svojih nadležnosti nastaviti sa preduzimanjem prioritetnih aktivnosti na osiguranju bezbjednog ambijenta za slobodno i objektivno istraživanje, izvještavanje, život i rad zaposlenih u medijima i dati puni doprinos na podizanju nivoa bezbjednosti svih građana i vladavine prava.