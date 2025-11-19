O daljem toku i ishodu preduzetih policijsko tužilačkih aktivnosti javnost će biti blagovremeno informisana.

Povodom skandiranja navijača reprezentacije Hrvatske prilikom odigravanja fudbalske utakmice u Podgorici 17. novembra, koje je izazvalo uznemirenost javnosti, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ u saradnji sa tužiocem u Višem državnom

tužilaštvu u Podgorici preduzimaju niz koordiniranih aktivnosti.

Dakle, policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u cilju analize video materijala sa nadzornih kamera koje je obezbijedila policija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, zatim preduzimaju mjere i radnje pribavljanja i izuzimanja video materijala od medijskih kuća koje su snimale utakmicu i cjelokupni događaj, te analiziraju video materijale dostupne na društvenim mrežama i u otvorenim izvorima, u cilju utvrđivanja identiteta lica i svih drugih relevantnih informacija koje su od značaja za ocjenu i pravnu kvalifikaciju postojanja elemenata bića krivičnih djela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužilaštva.

Službenici Uprave policije će u direktnoj međunarodnoj operativnoj policijskoj saradnji koristiti podatke i razmjenu istih sa nadležnim organima Republike Hrvatske. Uprava policije će u ovom predmetu postupati transparentno, objektivno, nezavisno i

neselektivno kao i u svim dosadašnjim predmetima, događajima i bezbjednosnim izazovima.

O daljem toku i ishodu preduzetih policijsko tužilačkih aktivnosti javnost će biti blagovremeno informisana.