Izvor: MEDIA BIRO

Prijestonica Cetinje će, ukoliko to bude prihvatljivo građanima Hrvatske koji su juče napadnuti, preuzeti sve troškove saniranja štete nastale na njihovim vozilima, kazao je gradonačelnik Nikola Đurašković.

"To sam saopštio i sinoć tokom razgovora sa građanima Hrvatske, a ponavljam zbog inicijativa za prikupljanjem sredstava koje su pokrenute. Prijateljstvo Crne Gore i Hrvatske i građana naših država je snažno i mnogo puta potvrđeno i nikako ne može biti narušeno bilo čijim lošim namjerama ili djelovanjem", napisao je Đurašković na Fejsbuku.