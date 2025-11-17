Navijači nisu željeli da govore u kameru ali je jedan od njih kazao za Radio Cetinje da smatraju da je ovo izolovan slučaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Napadnuti navijači, državljani Hrvatske, dali su izjave sinoć u OB Cetinje.

"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas sa kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je kazao sagovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru i da produžavaju za Podgoricu da gledaju utakmicu i bodre svoj tim.

Na kombiju splitskih tablica polomljeno je bočno staklo. Hrvatski navijači su nakon napada „dali gas", umakli napadačima i na ulazu u Cetinje patroli policije prijavili napad.

Hrvatske navijače je u OB Cetinje posjetio gradonačelnik Nikola Đurašković koji im je ponudio da poprave vozilo i da im Cetinje pruži neophodnu pomoć, našto su se najsrdačnije zahvalili.

Oni su uz pratnju policije napustili Cetinje nekoliko minuta nakon 23 sata.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje je pozvao nadležne državne organe da hitno identifikuju počinioce večerašnjeg napada na građane Hrvatske i najoštrije ih sankcionisu.

On smatra da se radi o smišljenoj namjeri da se napad dogodi na teritoriji Cetinja, koja dolazi iz dobro poznate kuhinje. Ovo je dodatan razlog da nadležni organi u najkraćem roku identifikuju i liše slobode počinioce zahtijevajući maksimalnu moguću kaznu.

Đurašković je naveo da „oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose sa Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri što god uradili."