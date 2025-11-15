Dan nakon hapšenja, Kovačevići i Đuričić su pušteni da se brane sa slobode, dok je Pavićeviću određena mjera zabrane napuštanja stana

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjedniku Košarkaškog kluba Mornar i direktoru preduzeća „Playmaker“ iz Bara Đorđiju Pavićeviću ukinut je kućni pritvor u kojem se nalazio od 1. avgusta prošle godine, potvrđeno je Pobjedi iz Višeg suda u Podgorici.

Ova mjera nadzora mu je određena kako ne bi ugrozio istragu Specijalnog tužilaštva koja se vodi protiv njega zbog sumnji za učešće u švercu većih količina cigareta.

Pavićević je zajedno sa pokojnim Nikicom Kovačevićem, špediterom u kompaniji „Playmaker“ i carinicima Ivanom Kovačević i Veljkom Đuričićem uhapšeni po drugi put 29. jula prošle godine, u okviru proširene istrage šverca cigareta.

Dan nakon hapšenja, Kovačevići i Đuričić su pušteni da se brane sa slobode, dok je Pavićeviću određena mjera zabrane napuštanja stana, piše Pobjeda.