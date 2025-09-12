Kaluđerović i Roganović su stradali u eksploziji bombe ispred Sportskog centra u prijestonici, koja je bila zakačena za drvo i aktivirana daljinskim upravljačem.

Izvor: Interpol

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Drecuna koji se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića i ranjavanje tri osobe na Cetinju 20. juna prošle godine.

Tom prilikom ranjeni su i Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Drecun je, kako navode u tužilaštvu, zajedno sa za sada neidentifikovanim osobama izvršio krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Drecun je u bjekstvu i za njim je krajem prošle godine raspisana crvena Interpolova potjernica.