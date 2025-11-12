"Rekao mi je da je trebalo da se nađe sa nekim momkom po imenu Dejan i da ga je taj Dejan upucao", izjavio je Šćekić.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Svjedok policajac Miroslav Šćekić izjavio je danas u Višem sudu u Podgorici, da je teško ranjeni Radovan Marković, bio naslonjen uz drvo, ne pomjerajući noge i ruke, u polusvjesnom stanju odgovorio na njegovo pitanje šta mu se dogodilo.

"Rekao mi je da je trebalo da se nađe sa nekim momkom po imenu Dejan i da ga je taj Dejan upucao", izjavio je Šćekić.

On je svjedočio pred krivičnim vijećem sudije Dragana Babovića u nastavku suđenja okrivljenom Harisu Kočanu, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Nikole Drecuna i Igora Mašanovića i ubistva Radovana Markovića, te okrivljenom Vanji Burdi zbog pomaganja Kočanu nakon ubistva Radovana Markovića. U optužnici se navodi da je okrivljeni Burda počinio krivično djelo "pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela".

Šćekić je detaljno ispričao o susretu sa madićem kojeg je sreo na Meterizima, za koji će se saznati da se radi o optuženom Kočanu, kao i o razgovoru sa Markovićem.

Ovaj svjedok je naveo da je službenim kombi vozilom bijele boje bez oznaka da se radi o policijskom autu, iz Podgorice putovao u Cetinje, sa kolegama policajcima i koleginicom Draganom Gogić, inspektorkom u civilu, prenose Vijesti.

Po dolasku na Meterize, sa desne strane puta, vidio je zapaljeno vozilo "mini moris", italijanskih registarskih oznaka.

"Vidio sam dim, gori vozilo. Zaustavili smo se. Primijetio sam da je zapaljeno vozilo 'mini moris' italijanskih registarskih oznaka. Zvao sam kolege da ih obavijestim. Potom se pored nas zaustavilo auto 'golf' u kojem je bio Igor Mašanović, koji mi je rekao da je vidio momka koji je zapalio 'mini moris' i da je mobilnim telefonom sve snimio. Rekao je da je taj momak pobjegao preko 'Pavlovih strana' u pravcu Rijeke Crnojevića. Zatim je sa naše lijeve strane došao mladić (sada optuženi Kočan) iz pravca crkve, prišao nam i rekao da je pronašao ranjenog momka, i da mu je on pomogao da ga sakrije u šumarku. Kada sam otišao do tog mjesta, vidio sam da je Marković bio naslonjen na drvo u sjedećem položaju, zatvorenih očiju, u polusvjesnom stanju. Nije pomjerao noge i ruke. Kleknuo sam pored njega dok sam razgovarao. Isprekidano je govorio. Rekao mi je svoje ime i prezime. Rekao je da je došao da se vidi sa drugom po imenu Dejan i da ga je taj Dejan upucao. Par minuta smo razgovarali. Nakon 4-5 minuta, Marković je tražio vode, koju je donio vlasnik obližnje kafane Vujanović", izjavio je svjedok.

Odgovarajući na pitanja advokata Srđana Lješkovića, punomoćnika oštećene porodice Marković, policajac Šćekić je naveo da mu je Marković rekao da je njegovo auto zapaljeno.

"Po pravilima službe, ako je lice iz saobraćajne nesreće i ako ne pomjera ruke i noge, pretpostavka je da se neka povreda kičme i ne smijemo da ga pomjeramo do dolaska hitne medicinske pomoći. Od mog telefonskog poziva, policija i hitna pomoć su došli nakon 20-25 minuta. Marković nije znao bliže podatke momka po imenu Dejan", rekao je Šćekić.

"Zašto ga nijeste pitali da opiše osobu koja ga je upucala?", pitao je advokat Lješković.

"Zbog njegovog stanja nijesam ga zamarao sa pitanjima", odgovorio je svjedok.

Lješković je prigovorio iskazu svjedoka, jer smatra da nije govorio istinu.

"Smatram da je svjedok na svaki način pokušao sebe da zaštiti od krivične odgovornosti, jer je on i koleginica Dragana Gogić morali da povrijeđenom Markoviću puže pomoć, a ne da čekaju hitnu pomoć", kazao je on.

"Ja na lice mjesta nisam imao vozilo kojim bi transportovao Markovića do bolnice", odgovorio je svjedok.

Nakon što je svjedok Šćekić rekao da se ne može sjetiti da li je na garderobi optuženog Kočana vidio tragove, sudija Dragan Babović podsjetio je svjedoka Šćekića da je u tužilačkoj istrazi izjavio: "Vidio sam tragove krvi na odjeći lica koje nam je prijavilo da je jedno lice povrijeđeno u šumarku".

Odgovarajući na pitanja advokata Branka Anđelića, branioca optuženog Kočana, svjedok je rekao da je prvo saznanje o povrijeđenom mladiću Markoviću, dobio od Kočana, pišu Vijesti.

"Kočan nam je rekao da je pronašao jedno lice povrijeđeno i da mu je pomogao da se sakrije u šumarku", kazao je Šćekić.

Svjedokinja Dragana Gogić, policijska službenica, rekla je da je oko 18:35 sati u mjesu Meterize, 3. aprila 2024., na seoskom putu sa desne strane vidjela zapaljeno vozilo "mini moris".

"Čule su se detonacije od čaura, municije. Auto je bilo svo u plamenu", rekla je.

U vezi susreta i razgovora sa Kočanom, koji je im je prišao sa lijeve strane iz pravca crkve, navela je.

"Rekao je da ga je drug doveo, a zatim da je došao sa nekim taksijem, ali nije znao sa kaže koje udruženje, i da mu je telefon ostao u stanu. Vidjela sam da je njegova neka kontra priča. Potom smo otišli do mjesta gdje je rekao da se nalazi povrijeđeni momak. Šćekić je prišao Markoviću, dok sam ja bila na nekih šest metara udaljena, a pored mene Kočan. Zatim mi je Šćekić prenosio razgovor sa Markovićem. Nisam konkretno vidjela rane na njegovom tijelu", kazala je Gogić odgovarajući na pitanja advokata Lješkovića.

"Prigovram iskazu svjedoka. Radovan Marković je preminuo od iskrvavljenja. Smatram da ona kao i Šćekić, nijesu mu pružili pomoć kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a zatim i kao građani", smatra Lješković.

"Mi ne smijemo da pomjeramo lice jer nijesmo stručni, nijesmo znali da li mu je povrijeđena kičma. Plašili smo se da ne izazovemo kontra efekat", rekla je Gogić.

Lješković: Da svjedoči Lazar Šćepanović

Advokat Srđan Lješković rekao je da porodica oštećenog Radovana Markovića predlaže sudu da se saslušaju svjedoci Dragan Kapetanović, policijski službenik Odsjeka za obezbjeđenje objekata, koji treba da se izjasni na okolnosti službene zabilješke koju je podnio 3. aprila 2024. godine na njegova zapažanja i razlike između svjedoka svojih kolega Miroslava Šćekića i Dragane Gogić koji se nalaze na licu mjesta događaja. Smatraju da su im zapažanja kontradiktorna.

Predložio je da se saslušaju svjedoci Goran Jokić i Lazar Šćepanović visoki funkcioneri MUP-a Crne Gore.

"Jokić Goran što je dana 24. 05. 2024 u prostorijama MUP-a u prisustvu porodice oštećenog oca i sestre, punomoćnika porodice oštećenog i prisustva pripadnika policije Bašanović Zorana i Rakonjac Vladimira izjavio citiram: 'Da ovdje nema zareza da je stavljena tačka vi nema sta da tražite više', što je ponovio nekoliko puta. A zatim govoreći dalje ukoliko u ovom djelu bude progovorio Haris Kočan biće uhapšeno 20 ljudi, a ovo sve na okolnosti sta je mislio pod tim na koga je mislio da će bit uhapšen, kao i to šta je mislio kada je rekao da porodica nema šta da traži više. Da li je to bila tiha prijetnja da porodica ne traga ili postavlja suvišna pitanja ili možda nešto treće. To mora objasniti pred ovim sudom kada već nije pred tužilaštvom", rekao je Lješković.

On je rekao da Lazar Šćepanović treba "da svjedoči na okolnosti ko mu je i kada prenio neistinite informacije a koje je javno iznio u sve crnogorske medije da se oštećeni Radovan Marković nalazio više dana u mjestu Meterize pripremajući likvidaciju suprotstavljanje kriminalne grupe, kao i iznošenje informacija da je ubistvo Markovića planirano, na okolnosti odakle su potekle te informacije, zašto je zastalo sa otkrivanjem naručioca ovog krivičnog djela kako sam tvrdi u svojim medijskim nastupima i natpisima 'Da je ubistvo Markovica planirano'".

"Ko mu je proslijedio informacije da bi zbunjivao i iznosio neistine koje su samo povećale bol porodice da je oštećeni Marković boravio u napuštenom objektu u Meterize radi izvršenja krivičnog dela suprotstavljanje kriminalne grupe. Kad dokazi govore suprotno da je oštećeni 01. 04. 2024. god nalazio se u zgradi Višeg suda na zakazani glavni pretres kod sudije Ivana Perovića i svo vrijeme bio u prisustvu punomoćnika oštećene porodice koji je njega i njegovog brata zastupao u predmetu poslovne oznake K. Br 95/21", rekao je Lješković.

Šta piše u optužnici

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Haris Kočan, 20. novembra 2023. godine, oko 18.30 časova, sa umišljajem iz koristoljublja pokušao da ubije Igora Mašanovića i Nikolu Drecuna. Na način što je prihvatio predlog za sada NN lica, koje ga je angažovalo da za neutvrđeni iznos novca, u rasponu od 40.000,00 do 70.000,00 eura, ispali projektil iz raketnog bacača RPG-7, u vozilo, na unaprijed određenom mjestu u opštini Cetinje. U optužnici se navodi da je 20. novembra 2023. godine, u popodnevnim časovima, noseći u rukama označeni raketni bacač RPG-7 čekao u zasjedi nailazak vozila kojim su se prevozili Mašanović i Drecun. Kada ih je uočio, ispalio je protivtenkovsku protivklopnu granatu kumulativnu raketu iz navedenog vatrenog oružja, koja je pogodila u zemljanu površinu ispred suvozačeve strane vozila. Čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 4 i 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Drugom tačkom optužnice predstavljeno je da su okrivljeni Haris Kočan i Vanja Burda dana 03. 03. 2024. godine, u mjestu Meterizi u blizini magistralnog puta Podgorica – Cetinje, i to okrivljeni Kočan sa umišljajem ubio oštećenog Radovana Markovića. Na način što je dok se sa oštećenim nalazio u vozilu, sjedeći na zadnjem sjedištu, a Marković na mjestu vozača, dok je vozilo bilo u pokretu, iz automatske puške, ispalio više projektila u pravcu oštećenog, od kojih su dva projektila pogodila Markovića u predjelu leđa, od kojih je povreda je nastupila smrt.

Okrivljeni Kočan je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Burda Vanja krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 387 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.