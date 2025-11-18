Sud je danas sproveo kao dokaz - kopije naredbe ODT Podgorica od 2015. kojom je naređeno balističko vještačenje i kojim je vještačenje 2 SEM subića.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje u ponovljenom postupku optuženom Srđanu Popoviću za ubistvo Gorana Đuričkovića izvršeno 2015. godine.

Optuženi Srđan Popović i njegov advokat Marko Radović sudu su istakli da sumnjaju na zloupotrebu DNK brisa koji je od Popovića izuzet u proceduri povodom događaja koji se dogodio prije ubistva Đuričkovića i koji nije dio ovog postupka, prenosi Dan.

Sud je danas sproveo kao dokaz - kopije naredbe ODT Podgorica od 2015. kojom je naređeno balističko vještačenje i kojim je vještačenje 2 SEM subića.

Sudu se obratio optuženi Srđan Popović i ukazao na način na koji je od njega uzet DNK bris i drugi tragovi. Naveo je da su mu prilikom izuzimanja DNK traga 2015. u CB Podgorica, povodom događaja koji se desio prije ovog ubistva, uzeli na način da su iz njegovih usta sa dva štapića uzeli biološki materijal. Ukazao je da, kada su taj materijal prenijeli sa štapića na karton, nisu njemu na kraju dali te štapiće i da je procedura da od lica kojem uzimaju DNK daju štapiće. Istakao je da mu nisu dali ni papir da potpiše povodom izuzimanja DNK traga od njega i SEM stubića.

Podsjećamo, sud je na jednom od prethodnih ročišta izvršio uvid u spise predmeta Osnovnog suda Podgorica, među kojima je i službena konstatacija da je ranije, kao što odrbana u ovom postupku tvrdi, policija uzimala biološki trag od Srđana Popovića radi DNK vještačenja. To je, kako su prisutni na današnjem ročištu imali prilike da čuju, urađeno 7.1..2015. godine, što je odbrana i tvrdila i to za potrebe drugog slučaja, piše Dan.

Podsjećamo, na ročištu od 12.11.2024. sud je uručio strankama u postupku dopis iz Uprave policije Centar Bezbjednosti Podgorica od 22.10.2024., čiji sadržaj je odbrana osporila. U tom dopisu je konstatovano da od Popović Srđana, u periodu od 1.1.2015. do 27.1.2015. nije izuziman nesporni biološki materijali radi utvrđivanja DNK profila. Advokat Marko Radović je na sadržaj ovog dopisa, na pomenutom ročištu imao primjedbu, tvrdeći da nije istinita i da je netačna. On je tada sudu predložio da nabavi spise iz Osnovnog sdua Podgorica i da će tu uvidjeti da je DNK od Popovića uziman i ranije, tačnije 7.1.201, prenosi Dan.

Zatim se sudu obratio advokat Marko Radović, koji zastupa Srđana Popovića.

"Smatram da je ovo vrlo važan momenat. Želim da ukažem da mi nismo radi reda ovaj dokaz predložili, vezano za balističko i GSR vještačenje iz drugog postupka. Nego da bi se provjerili dosadašnji navodi odbrane i kazivanje Sandre Kovačević (Forenzički centar) pred sudom a vezano za izuzeti biološki materijal - DNK iz usne duplje optuženog Popovića. S tim u vezi posebno ukazujem na sadržaj akta Uprave policije CB Podgorica, koji se nalazi u spisima ODT Podgorica, u koji je ovaj sud imao uvid a iz kojeg proizilazi da su nadležnom ODT Podgorica od strane policije direktno dostavljeni samo SEM stubići sa GSR česticama i dvije čaure izuzete sa lica mjesta. Pa kad se sadržaj ovog akta dovede u vezu sa sadržajem danas pročitane dokumentacije Forenzičkog centra, usmenim izjašnjenjem vještaka Sandre Kovačević, izjašnjenjem Popovića, postavlja se logično pitanje - kako se kartica na koju je navodno prenešen biološki materijal Popovića našla u spisima predmeta i gdje je stvarno završio materijal kojim su izuzeti tragovi koji su trebali da budu predmet vještačenja", istakao je advokat Radović, piše Dan.

On je dodao da je isti organ izuzimao biološki materijal od optuženog Popovića, koji je izuzimao i tragove sa lica mjesta nakon ubistva Đuričkovića i dodao:

"A da mi nemamo trag o tome gdje su završili brisevi kojima je izuziman biološki materijal od Popovića".

"Pri čemu ukazujem da je materijal sa lica mjesta u Budvi za potrebe DNK vještačenja izuziman takođe štapićima, kao i od Popovića ranije. Vještak Sandra Kovačević je izjavila da nakon prenosa biološkog materijala na karticu, biološki materijal i dalje ostaje na štapiću, te da je biološki materijal koji je štapićem izuzet sa sjedalnog dijela puškarnice nije onog kvaliteta kakav bi bio da je izuzet neposredno iz usne duplje. Što sve kada se dovede u vezu baca veliku sumnju na čitav ovaj slučaj u smislu mogućnosti korišćenja ranijih štapića sa DNK materijalom okrivljenog Popovića za potrebe ovog postupka", naglasio je advokat Radović.

Naveo je da dodatno za pravo da iznosi takve sumnje mu daje činjenica koja je nesporno utvrđena: "A nalaze se u zapisniku o uviđaju, službenoj zabilješci i izvještaju o uzorkovanju traga lica mjesta nakon lišenja života Đuričkovića. Prate i detaljno opisane tri čaure, da bi se balističkim vještačenjem i neposrednim uvdiom u čaure u spisima predmeta utvrdilo da jedna od njih, koja je bila predmet vještačenja, ne odgovara čaurama koje su nađene na licu mjesta. Ovakvu argumentaciju dodatno osnažuje i iskaz saslušanih policijskih službenika", kazao je advokat.

Danas su kao dokazi sprovedena i dva pasoša od optuženog Popovića, od kojih je jedan izdat 2016. a drugi 2017. godine.

Viša državna tužiteljka Irena Burić je kazala da primjećuje da su pasoši izdati u vrijeme nakon izvršenja predmetnog krivičnog djela ubistva Đuričkovića..



"Stoji činjenica da su oba pasoša izdata nakon izvršenja predmetnog krivičnog djela. Međutim okrivljeni Popović dugo nije bio u posjedu tih isprava pa je mislio da su izdati ranije. Popović mi je saopštio da se prisjetio da je 2015. vadio pasoš, ali koji je izgubio i koji je oglašen nevažećim", naveo je pred sudom advokat Radović, prenosi Dan.

On je sudu predložio da od strane Uprave policije - Granična policija se nabavi evidencija o pelazima državne ganice. Tužiteljka Irena Burić se protivila tom predlogu i dodala da isti vodi ka odugovlačenju postupka i da nije značajan za razjašnjenje ove krivično pravne stvari.

Sud je prihvatio predlog odbrane.

Navodi istrage i prva presuda:

Podsjećamo, Banjalučanin Srđan Popović osuđen je 2021. u prvom postupku na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja. Njemu se tada sudilo u odsustvu, prenosi Dan.

Prema navodima te presude, tokom suđenja je dokazano da je Popović 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

Prema navodima tužilaštva, Popović je sa prostrora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane „Zvono", iz automatske puške njemačke proizvodnje „hekler & koh", obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u Đuričkovića, piše Dan.

Pokojni Đuričković se u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub".

"Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede. Od zadobijenih povreda, kod oštećenog je na mjestu nastupila smrt. Preostala dva hica pogodila zid i okolinu ugostiteljskog objekta", navodi se u prvoj presudi od 2021.

Posle ispalkenih hitaca, kako tvrdi tužilaštvo, Popović je pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu „seadoo", u pravcu Kotora.

"U mjestu Platamuni, između plaža Trsteno i Ploče u uvali, ostavio je skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu. Automatsku pušku je bacio u more, koju su ronioci Regionalnog centra iz Bijele prilikom podvodnog protivminskog pretraživanja, pronašli u moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II", navodi su istrage.