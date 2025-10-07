Na ročištu su sprovedeni dokazi koje je sud prihvatio na predlog advokata Marka Radovića koji zastupa Srđana Popovića

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje u ponovljenom postupku optuženom Srđanu Popoviću za ubistvo Gorana Đuričkovića izvršeno 2015.

Na ročištu su sprovedeni dokazi koje je sud prihvatio na predlog advokata Marka Radovića koji zastupa Srđana Popovića, prenosi Dan.

Tako je sud izvršio uvid u dopis iz UIKS- a koji se odnosi na posjete koje je imao Srđan Svjetlanović koji je svjedok u ovom postupku. Izvršen je uvid i u dopis Uprave policije povodom naredbe o izuzimanju DNK za vještačenja.

Odbrana je i danas sudu dostavila dokumentaciju za koju tvrdi da je, za razliku od one koju su dostavili državni organi, kompletna.

Advokat Radović je rekao da dokazi potvrđuju odbranu Popovića i njegov alibi, kao i da su u skladu sa iskazima i tvrdnjama svjedoka.

Nakon što je kao dokaz sproveden dopis iz UIKS- a o posjetama koje je imao svjedok Srđan Svjetlanović, advokat Radović je sudu dostavio dokument koji potvrđuje tvrdnje odbrane da mu je u posjetu dolazio advokat Balša Dragović, što su i Svjetlanović i Dragović posvjedočili u ovom postupku.

"Ovo je drugi put u ovom predmetu da državni organi odgovarajući sudu za potrebe ovog postupka dostavljaju akta koja indikativno nisu imala tačnu sadržinu, što je potvrđeno dostavljanjem naknadnih dokaza od strane odbrane. Napominjem da je takav prvi slučaj bio kada je Uprava policije na zahtjev suda odgovorila da od Srđana Popovića nikad nije uziman bris za DNK. Da bi se kroz dokaze koje je odbrana dostavila utvrdilo suprotno", istakao je advokat Radović.

Sud je prihvatio predlog odbrane da se iz UIKS- a uzmu putne isprave Srđana Popovića radi provjera tvrdnje odbrane koje se odnose na to gdje se on nalazio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Advokat Radović je kazao da Uprava policije - Granični sektor podatke o prelazu državne granice čuva na pet godina a da je od izvršenja djela prošlo skoro deset, prenosi Dan.

Viša državna tužiteljka Irena Burić se tome protivila i istakla da to vodi ka odugovlačenju postupka.

Navodi istrage i prva presuda:

Podsjećamo, Banjalučanin Srđan Popović osuđen je 2021. u prvom postupku na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja. Njemu se tada sudilo u odsustvu.

Prema navodima te presude, tokom suđenja je dokazano da je Popović 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub“, sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića, piše Dan.

Prema navodima tužilaštva, Popović je sa prostrora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane „Zvono“, iz automatske puške njemačke proizvodnje „hekler & koh“, obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u Đuričkovića.

Pokojni Đuričković se u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub“.

"Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede. Od zadobijenih povreda, kod oštećenog je na mjestu nastupila smrt. Preostala dva hica pogodila zid i okolinu ugostiteljskog objekta", navodi se u prvoj presudi od 2021, prenosi Dan.

Posle ispalkenih hitaca, kako tvrdi tužilaštvo, Popović je pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu „seadoo“, u pravcu Kotora.

" U mjestu Platamuni, između plaža Trsteno i Ploče u uvali, ostavio je skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu. Automatsku pušku je bacio u more, koju su ronioci Regionalnog centra iz Bijele prilikom podvodnog protivminskog pretraživanja, pronašli u moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II", navodi su istrage.