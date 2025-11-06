Optužnicom su obuhvaćeni i: Srđan Jokić, Goran Janketić, Dragan Backović, Predrag Vučurović, Predrag Mijušković, Nikola Glomazić, Mirko Cicmil i Petar Cicmil.

Vijeće Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog tužilaštva, koja je podignuta protiv Saše Pekića i drugih navodnih članova kriminalne organizacije za šverc cigareta.

Optužnicom su obuhvaćeni i: Srđan Jokić, Goran Janketić, Dragan Backović, Predrag Vučurović, Predrag Mijušković, Nikola Glomazić, Mirko Cicmil i Petar Cicmil.

Iz SDT-a su ranije objasnili Vijestima da se optužnica odnosi na djelovanje kriminalne organizacije koju je formirao Pekić, a čiji su članovi postali okrivljeni Jokić, Janketić i Backović i druga nepoznata lica i djelovanje kriminalne organizacije koju su formirala okrivljena braća Cicmil i Backović, a čiji su članovi postali Vučurović, Mijušković i Glomazić i druga nepoznata lica, prenose Vijesti.

Specijalni tužioci utvrdili da su te dvije kriminalne organizacije sarađivale:

"Tako što je kriminalna organizacija okrivljenog S.P. nabavljala neocarinjene cigarete i prodavala ih kriminalnoj organizaciji P.C., M.C. i D.B. i drugim nepoznatim kupcima, da bi kriminalna organizacija okrivljenih P.C., M.C. i D.B. kupljene neocarinjene cigarete dalje prodavala nepoznatim kupcima u Bosni i Hercegovini, dok su okrivljeni D.B., P.V. i P.M., koristeći svoje službene položaje službenika Uprave policije Crne Gore, omogućavali za obje kriminalne organizacije da se bave krijumčarenjem ali i da vrše pranje novca od nezakonite dobiti stečene prodajom krijumčarenih neocarinjenih cigareta".

Navode i da je iz dokaza prikupljenih u istrazi proizilazi i da su obje kriminalne organizacije, u periodu od kraja 2019. do marta 2021. godine izvršili krijumčarenje najmanje 22.539 paketa neocarinjenih cigareta različitih marki te su tako nanijeli štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 17.551.143 eura, na ime neplaćenih poreza, carina i ostalih dažbina.

Protiv njih je SDT ranije pokrenuo finansijsku istragu, sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju su utvrdi da je stečena kriminalnom djelatnošću.

