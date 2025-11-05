Ovu odluku donijela je sutkinja Vesna Kovačević nakon što je specijalni tužilac Jovan Vukotić najavio da će u nastavku krivičnog postupka biti “dopune Skaj poruka”

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Viši sud u Podgorici naložio je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) da u roku od tri dana dopuni skaj komunikacije u predmetu protiv Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i ostalih koji se terete za više krivičnih djela.

Ovu odluku donijela je sutkinja Vesna Kovačević nakon što je specijalni tužilac Jovan Vukotić najavio da će u nastavku krivičnog postupka biti “dopune Skaj poruka”. Sutkinja Kovačević je donijela ovu odluku kako bi taj materijal bio proslijeđen odbrani na upoznavanje.

Na današnjem suđenju bilo je planirano da se predstave Skaj dokazi, međutim, kako Tužilaštvo nije identifikovalo ko stoji iza PIN kodova, odnosno da nije naznačilo ko su korisnici tih PIN kodova i da su dostavljeni samo skrinšotovi i kopije tabele ključnih komunikacija, uslijedila je žustra rasprava između Tužilaštva i odbrane.

Advokat Stefan Jovanović ukazao je da odbrana ne zna šta je tabelom prikazano.

“Ovdje imamo tabelu koja nije potpuna, vidi se da nedostaje dio tabele, a bez obzira na to ne znamo na šta se odnose paragrafi “Time stant Amsterdam” ili “Injest state”. Smatram da bi ovo trebao da pojasni vještak koji je kvalifikovan, jer se ovo ne može tumačiti”, ukazao je on.

Na to je reagovao tužilac Vukotić i kazao da se radi o originalnoj komunikaciji te da su njihove kolege iz stručne službe pravile skrinšotove iz originalnih komunikacija.

Potom je advokat Miloš Vuksanović predložio sudu da naloži SDT-u da identifikuje PIN kodove koji su danas bili izdvojeni u tabelama i označi tačno ko su lica koja navodno komuniciraju između sebe, kako bi se odbrana mogla izjašnjavati o tome, što je sud uvažio.

Međutim, taj prijedlog izrevoltirao je tužioca Vukotića i tužioca Vukasa Radonjića koji su odbili da to urade jer, kako su kazali, sve jasno piše u optužnici.

“U svakoj optužnici, pa i onoj protiv Nikole Raičevića postoji identifikacija za svako lice i svaki PIN je hronološki poređan u optužnici. Ko pročita, neće imati dilemu ko je od optuženih lica korisnik određenog PIN-a”, pojasnio je tužilac Vukotić.

Na ovakav stav Tužilaštva, reagovao je advokat Vuksanović i sudu kazao da bi o ovakvom postupanju trebalo obavijestiti glavnog specijalnog tužioca, Vladimira Novovića.

“Moramo da preciziramo stvari. Predlažem da se vještak izjasni o tome da li su ovo originali ili kopije, da li su tabele u EXEL-u originali i šta znače paragrafi na koje je ukazao kolega Jovanović”, ukazao je advokat Vuksanović.

Nakon toga, tužilac Vukotić rekao da to samo vodi do odugovlačenja postupka, na šta je reagovala sutkinja Vesna Kovačević.

“Vaše odbijanje doprinosi odugovlačenju postupka, jer nećete da sarađujete. Obavijestiću GST o ovome, istakla je ona.

Tek nakon toga, tužilac Radonjić je sudu iz optužnice pročitao neke pinove i uz njih imena nekih od optuženih koji su ih navodno koristili.

Advokati su negodovali zbog toga i istakli da službena zabilješka ne može biti radnja identifikacije i da je to i sud danas potvrdio. Naglasili su da SDT nije saopštilo da su ta imena naveli na osnovu službenih zabilješki i da je sporno to na koji način je SDT došlo do identifikacije korisnika Skaja, prenosi Pobjeda.

Podsjetimo, optužnicom su, pored Vesne i Miloša Medenice, obuhvaćeni i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević i Stevo Karanikić.

Takođe, u odvojenom postupku vodi se proces protiv Milice Vlahović Milosavljević, dok je među optuženima i firma „Kopad kompani“ iz Nikšića.

Optuženi se terete za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju i promet droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva, tešku tjelesnu povredu i sprečavanje dokazivanja.