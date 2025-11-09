Policija u Nišu uhapsila je petoricu članova kriminalne grupe zbog sumnje da su trgovali drogom, a kod njih je pronađeno više od 60 grama kokaina, marihuana i falsifikovana dokumenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su petoricu članova kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih djela.

U opsežnoj akciji uhapšeni su D. S. (41), N. P. (38), M. P. (40), M. A. (37) i N. N. (32), dok se za još jednim licem intenzivno traga.

Policija je juče zaustavila „seat“ kojim je osumnjičeni D. S. upravljao i kod njega, kao i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište, pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona, kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Prethodno je policija zatekla osumnjičenog D. S. u trenutku prodaje oko dva grama praha nalik na kokain osumnjičenom N. N., koji je, kako se sumnja, namijenjen daljoj prodaji.

Takođe, sumnja se da je u prethodnom periodu osumnjičeni N. P. prodao oko šest grama praškaste materije nalik na kokain jednom muškarcu za kojim policija intenzivno traga.

U nastavku rada na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, policija je izvršila pretres na više lokacija u Nišu.

Pretresom stana koji je osumnjičeni M. P. koristio pronađeno je oko 27 grama praha za koji se sumnja da je kokain, kao i mobilni telefon, dok su u stanu koji je osumnjičeni N. P. koristio pronađena dva mobilna telefona.

Daljim pretresom, u stanu koji osumnjičeni M. A. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, tri mobilna telefona, kao i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana, te će protiv njega biti podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično djelo falsifikovanje isprave.

Svoj petorici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Telegraf pozivajući se na Tanjug.