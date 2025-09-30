Kako se zaključuje, na osnovu ovakvih lažnih uvjerenja njima su službenici MUP-a izdali dozvole za privremeni boravak i rad.

Podnijete su krivične prijave protiv državljana Azerbejdžana E.A. (29), N.N. (44) P.G. (38), A.M. (32) zbog sumnje da su izvršili krivična djela falsifikovanje isprava, dok se F.M. (45) sumnjiči za krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno je iz Uprave policije.

“Sumnja se da su tokom 2024. i 2025. godine službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova – Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Bar, radi izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad, dostavili falsifikovana uvjerenja iz kaznene evidencije koja su navodno izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Azerbejdžana”, navode iz policije.

