Husović i njegovi sugrađani sumnjiče da su dio kriminalne grupe Mujevićevog oca, Muja Mujevića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivšem šefu kriminalističke policije u Rožajama, Seadu Husoviću, koji je juče uhapšen pod sumnjom da je povezan sa švercom cigareta, danas je, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), određeno zadržavanje do 72 sata. Ista odluka donesena je i za njegove sugrađane Alena Mujevića i nekadašnjeg policajca Džemala Kurpejovića, koji su takođe uhapšeni juče po nalogu SDT-a, piše CdM.

Husović i njegovi sugrađani sumnjiče da su dio kriminalne grupe Mujevićevog oca, Muja Mujevića.

Nakon odluke tužioca, trojica osumnjičenih sprovedena su u podgoričku policiju, gdje će čekati poziv sudije za istragu. Sudija će odlučiti da li će im biti određen pritvor ili neka druga mjera nadzora.

Podsjetimo, stariji Mujević uhapšen je 10. aprila po nalogu Specijalnog tužilaštva, koje ga je potom optužilo da je na čelu kriminalne organizacije koja je krijumčarenjem cigareta, kako navode iz SDT-a, oštetila državu za više od 33 miliona eura.

Među optuženima su i vlasnik cetinjske firme “Batbojana” Žarko Bulatović, Velimir Milačić, direktor poljoprivredne apoteke “Agrarija”, te Slobodan Đurica i Enis Kajević.

Prema tvrdnjama SDT-a, kriminalna grupa Mujević bavila se krijumčarenjem cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar, a potom njihovom prodajom i distribucijom u Podgorici, Rožajama, Srbiji i na Kosovu.

“Od novembra 2019. do marta 2021. godine, okrivljeni su neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a Crnoj Gori nanijeli štetu od najmanje 33.182.320 eura”, naveli su ranije iz SDT-a.