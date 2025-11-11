Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, sud je odredio pritvor S.D. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je S.D. 6. novembra u Nikšiću, prijetnjom da će napasti na život i tijelo svojih supruge i sina, ugrozio njihovu sigurnost, te nanio tjelesne povrede supruzi, prenosi CdM.

Pritvor mu je, kako je navedeno, određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično djelo.