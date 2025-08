Lazović, Milović i Zvicer pratili slučaj iz Budve, kritikovali policiju i prijetili novom poretku nakon smjene vlasti

Izvor: Kurir

U danu kada je Branislav Mićunović uhapšen zbog nedozvoljenog oružja, policajac Petar Lazović obavještava vođu kavačkog klana Radoja Zvicera i kolegu Ljuba Milovića o detaljima - ljutnji svog oca, tadašnjeg pomoćnika direktora policije, reakcijama iz Budve i porukama da “domaći izdajnici” ruše stari sistem. Sve se dešava u prvim danima nakon formiranja Vlade Zdravka Krivokapića i pada režima DPS-a.

Taj sada pokojni Nikšićanin slobode je lišen 6. januara 2021. godine, nakon što je policija pronašla dva pištolja u automobilu kojim je upravljao. Sa njim u vozilu bili su Sava Vujović i Srđan Mićunović, a iz UP tada je zvanično saopšteno da se svoj trojici na teret stavlja da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenose Vijesti.

Petar Lazović, Milović i Zvicer o tome razovaraju na kriptovanoj Skaj aplikacji, pa prvi zbog svega krivi “domaće izdajnike”, dok se ostali interesuju za ime tadašnjeg načelnika policije u Budvi, gdje je i realizovano hapšenje.

Sve se dešava samo mjesec nakon što je početkom decembra 2020. godine formirana Vlada Zdravka Krivokapića, odnosno poslije smjene tridesetogodišnjeg DPS režima.

“Brana uhapsili... Našli im pištolje... Izdajnika koliko ‘oćeš”, piše tada mlađi Lazović.

Potom pojašnjava da su s njim bili “Sava i Sile”, da svi čekaju tužioca i da im “ide 403a”, aludirajući na član Krivičnog zakonika koji tretira pitanje nedozvoljenog držanja oružja.

“Ko ih startovao... Ko ih digao”, pita Milović, čudeći se što se to desilo, jer je Brano “načelnika postavio”.

“Ne znam ja ni ko je načelnik dolje”, odgovara Petar Lazović i dodaje da je očigledno da je u pitanju “smišljena akcija”...

Milović mu odgovara da zna Brano ko je načelnik, ako on ne zna...

“Znaš i sam da se tamo postavljalo kako on zahtijeva”, objašnjava sada odbjegli policajac.

Zvicer se uključuje u polemiku, podsjećajući sagovornike da su već pričali o tome šta će se dešavati nakon promjene vlasti...

To potvrđuje i Milović, pretpostavljajući šta slijedi: “Pričasmo onu noć da će ga Kan poćerat’ konje da drži”...

U tom dijelu aludiraju na Budvanina Marka Ljubišu Kana, koji, takođe, važi za bezbjednosno interesantu osobu.

“Pitove”, nadovezuje se Zvicer, “onoga sina će mu šutirati đe vide i ovako su ga par puta prićerali kući”...

Lazović potom ponavlja da sve to čine domaći izdajnici, pa konstatuje da im tako i treba kada su pustili da izgube na izborima u Budvi: “Tako im treba što su Budvu pustili, pi”.

“Kan mu je načelnik”, poručuje Zvicer, pišu Vijesti.

Lazović onda govori da je zvao šefa budvanske kriminalističke policije da se interesuje za slučaj:

“Sad sam zvao šefa krima dolje, rekoh - šta bi to legendo, 20 godina vam se šeta sa pištoljem, a vi ga sad startujete... E, mučenici”, konstatuje on.

Zvicer se nadovezuje: “Sad će Sava i Sile da se spreme na traku, da to mogu istrčati”.

Kotoranin zatim pita da li ima Branovog otiska na oružju, a nekadašnji tajni agent mu odgovara da ne zna.

“Ne znam, jel Sava uzeo na sebe sve”...

Istoga dana nakon što je kotorski tužilac odredio zadržavanje osumnjičenima, Milović pita “jesu li to Baku zadržali”, a kolega mu odgovara da jesu i da će biti iza rešetaka sjutra do podne.

“Kako su ga sklopili planski, da mu prašinari dolaze u polaznike”, konstatuje Zvicer, s obzirom na to da se tog datuma slavi Božić.

Ista trojka sjutradan nastavlja priču o hapšenju u Budvi, nakon što im Milović javlja da su na slobodu pustili Brana Mićunovića.

Lazović, međutim, odgovara da to nije tačno jer su mu odredili zadržavanje do 72 sata.

“Božić u ćuzu dočeka... Džabe i preuze Sava pištolj”, navodi Milović.

Lazović potom prepričava navodna dešavanja sa saslušanja kod osnovne državne tužiteljke u Kotoru: Rek’o tužiteljki da treba da nađe nekog ždrijebca, jer on ima iskustva sa ždrebicama i kolko mu god daju, on će to na noge preležati”...

Konstatuje zatim da mu tako i treba, kako bi naučili šta je “njihova pasivnost uradila”, prenose Vijesti.

Na čelu Uprave policije tada je bio Vesko Damjanović, kao vršilac dužnosti direktora. On je na tu funkciju drugi put imenovan u decembru 2020. godine, nakon odlaska Veselina Veljovića.

Lazović ga pominje u porukama: “Tata nagrdi Veska D”...

Milović mu govori da Damjanović nije kriv, već Budvani i političari: “Budvani su to sa političarima uradili. Van Veska”.

Lazović se nadovezuje i konstatuje da je za hapšenje kriv “komandir Bubanja”...

Kolega kaže da ne zna ko je i odakle je taj, pa mu Lazović pojašnjava: “Pašenog Krapovića, njemu su obećali da bude načelnik”.

“Tata ljut na Veska što to nije zaustavio, jer su ga obavijestili”...

Milović, međutim, ponovo staje u “zaštitu” šefa policije i kaže da su ga namjerno o tome obavijestili nakon što su o tome zvanično informisali tužioca.

“Namjerno su ga obavijestili po svršenom činu, da ne može reagovati”.

Lazović kaže da su to sve foliranti i predviđa da će to u skorijoj budućnosti biti dosta.

“Sve foliranti, brate, vidjećeš koliko će tek ovoga biti”.

sa njim je, kaže, saglasan i Zvicer: “Tek je krenulo, ovo je samo početak i birano je vrijeme”.

“Samo neka udare, da smo zdravo, svemu smo naredni”, odgovara Lazović.

“Treba mi da udaramo”, dodaje Zvicer, a Lazović kaže da je saglasan.

“Treba, sve što mogu ja oću, i uradim i pomognem”...