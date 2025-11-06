Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac podnijeto je 8.907 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.381 rješenje o povratku lica, prinudno je udaljeno 181 lice, dok je 160 stranih državljana protjerano iz Crne Gore

Policijski službenici su juče, 5. novembra 2025. godine, na nacionalnom nivou, realizovali 135 represivnih mjera prema stranim državljanima koji borave na teritoriji Crne Gore u okviru kojih je: prinudno udaljeno 11 stranih državljana, protjerano 11 stranih državljana, podnijeta 81 prekršajna prijava, odnosno izdato naloga, donijeto 14 rješenja o povratku lica, otkazanž boravak za 15 stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za tri strana državljanina.

Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac podnijeto je 8.907 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.381 rješenje o povratku lica, prinudno je udaljeno 181 lice, dok je 160 stranih državljana protjerano iz Crne Gore. Otkazan je boravak za 1.616 lica, dok je za 1.310 lica iniciran prestanak privremenog boravka.

